Special Rally Circuit by Vedovati Corse: a Monza 72 iscritti con Butti, Crugnola, Longhi e Somaschini star

L'evento si svolgerà sabato 14 e domenica 15 novembre. Il percorso misura complessivamente 89,170 chilometri, di cui 86,800 cronometrati, suddivisi in quattro prove speciali. Sabato sarà dedicato a ricognizioni e allo shakedown (dalle 14), mentre domenica si farà sul serio: partenza alle 8.31, PS1 Vedovati alle 8.38 (23,78 km), PS2 Special Vedovati alle 11.09 (19,62 km), PS3 Vedovati alle 13.36 e PS4 Special Vedovati alle 16.07. L’arrivo finale è previsto alle 16.30.