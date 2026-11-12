Special Rally Circuit by Vedovati Corse: a Monza 72 iscritti con Butti, Crugnola, Longhi e Somaschini star

L’Autodromo Nazionale Monza si prepara a chiudere la stagione agonistica, ospitando la decima edizione dello Special Rally Circuit by Vedovati Corse. Al via 72 equipaggi.
L'evento si svolgerà sabato 14 e domenica 15 novembre. Il percorso misura complessivamente 89,170 chilometri, di cui 86,800 cronometrati, suddivisi in quattro prove speciali. Sabato sarà dedicato a ricognizioni e allo shakedown (dalle 14), mentre domenica si farà sul serio: partenza alle 8.31, PS1 Vedovati alle 8.38 (23,78 km), PS2 Special Vedovati alle 11.09 (19,62 km), PS3 Vedovati alle 13.36 e PS4 Special Vedovati alle 16.07. L’arrivo finale è previsto alle 16.30.
Tra i nomi più attesi spicca Marco Butti, 21 anni, fresco campione europeo TCR, al via con Paolo Zanini su Toyota Yaris GR e Andrea Crugnola, quattro volte tricolore, insieme ad Andrea Sassi su Lancia Ypsilon Rally2: il varesino è reduce dal successo al Rally del Garda della scorsa settimana e si è imposto a Monza nel 2022.
Al via anche Piero Longhi, due volte campione italiano, che correrà insieme a Luca Cattaneo su una Skoda Fabia. Longhi è inoltre promotore del Rally Circuit Trophy, serie nella quale è inserito anche il Vedovati.
Corrono anche i campioni italiani Junior Davide Pesavento e Marco Frigo con la Ypsilon HF, oltre ai vincitori delle ultime due edizioni Guido Zanazio e Cesare Brusa su Citroën C3 WRC+.
Tre gli equipaggi femminili: Rachele Somaschini, testimonial della lotta alla fibrosi cistica con Carolina Tedeschi su Lancia Ypsilon Rally2, Sara Micheletti con Simone Miele su Skoda Fabia Rally2 e Carlotta Malgorani con Masina Palitta su Renault Clio. Da segnalare anche Sara Carra, due volte campionessa italiana femminile, nelle vesti di navigatrice.
Spazio anche ai giovani, con tre equipaggi Under 18 (Mattia Muscia con una Renault Clio, Andrea De Romeri al volante di una Peugeot 106 e Giuseppe Troiano con una Skoda Fabia 2) e alle vetture storiche: una Lancia Delta Integrale e una Porsche 911.
Per gli appassionati l’ingresso all’Autodromo sarà gratuito: si pagherà soltanto il parcheggio.