Mini da record: 1 milione di chilometri con lo stesso motore

Affezionarsi a un'automobile non è poi così insolito. In molti si tengono stretta la propria vettura, perché è divertente da guidare, consuma poca, richiede un minimo sforzo in termini di manutenzione. A volte, resta così a lungo con la stessa persona da diventarne una custode di ricordi, viaggi ed esperienze. Se si percorre un milione di chilometri, si ha materiale per scriverci un libro.

Unica

Negli ultimi 12 anni, il tedesco Peter Kirchoff ha continuato a guidare la sua Mini Cooper D con un obiettivo: raggiungere il milione di chilometri. Un traguardo impensabile per la stragrande maggioranza delle persone (e che manderebbe in fallimento i costruttori di automobili) e che per Peter è diventato una missione. Tanto da aver elaborato un progetto - chiamato "Project One M" - con cui ha calcolato con esattezza i tempi e i modi per lo storico traguardo.

Stesso motore

La Mini ha attraversato 25 Paesi in oltre un decennio di attività. Kirchoff ha dichiarato di non aver avuto grossi problemi in questi anni e il motore non è mai stato sostituito. Si tratta del B47 diesel costruito da BMW: robusto, affidabile e collaudato. Un'altra caratteristica distintiva è il basso consumo, considerando che la Cooper D di Peter ha una media registrata pari a 2,95l/100 km. Mini ha invitato il cliente da record ha Oxford, dove è stato annunciato anche il prossimo obiettivo: raggiungere 1 milione di miglia.