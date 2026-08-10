Fabbri oro nel peso degli Europei di Birmingham con un eccellente 22,31

"Sono molto felice, me la sono goduta sino in fondo in quanto ero venuto qui per vincere e ci sono riuscito molto bene, con una prestazione in crescendo, anche se mi sono un po' scomposto dopo il quarto lancio, cominciando a voler strafare perché volevo fare pure il record dei campionati. In ogni caso sono veramente molto contento, anche per Zane e mi spiace che non siamo riusciti a fare tripletta con Nick, e voglio ringraziare tutti coloro che lavorano per me, a cominciare naturalmente da Paolo (Dal Soglio il suo tecnico ndr)."