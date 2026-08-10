Europei Atletica, Fabbri: "Volevo l'oro e con Weir dimostrato che siamo i più forti"

"Sono veramente felice, me la sono goduta. Volevo fare una gara in crescendo, sono stato contento fino al quarto lancio, quinto e sesto ho voluto forzare un po' tanto, però sono felicissimo perché valgo questo. Volevo tornare a casa con l'oro, peccato solo non aver fatto il record dei Campionati, ma è stato bellissimo, mi sono divertito da morire". Così Leonardo Fabbri dopo l'oro vinto nel getto del peso agli Europei in corso a Birmingham. L'atleta, ai microfoni di Rai Sport, si è complimentato anche con l'altro azzurro Zane Weir, argento alle sue spalle: "Sono contentissimo, è stato bello fare uno-due. Ce lo meritiamo. Abbiamo dimostrato di essere più forti in Europa. Ancora la stagione non è finita però finirla senza titolo europeo sarebbe stato molto deludente", ha concluso Fabbri.