Imprese

Guidare una Mini d'epoca, nel deserto, senza aria condizionata

Da Manama a Muscat a bordo della mitica utilitaria inglese rinunciando a ogni comfort. Il viaggio folle di un 26enne

di Redazione Drive Up
08 Giu 2026 - 09:50
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© Foto da web

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Attraversare il deserto in automobile è una delle esperienze più provanti e logisticamente complesse. Chilometri di nulla dove il minimo errore - o imprevisto - può costare molto caro. Per questo, è consuetudine partire organizzati, in gruppo e con mezzi adeguati a sopportare temperature estreme e condizioni stradali precarie. Poi ci sono i temerari come Hussain Karimi.

Con una Mini d'epoca attraverso il deserto

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Impresa folle
Partire dal Bahrain per raggiungere la costa dell'Oman a bordo di una Mini d'epoca, può sembrare un'impresa da sprovveduti. Un'utilitaria inglese, non di prima immatricolazione, a trazione anteriore e priva di qualsiasi comfort. Tra cui l'aria condizionata. Non una buona idea, considerando che in quella parte di Mondo le temperature superano abbondantemente i 35 gradi. La (folle) idea del 26enne Karimi era di esplorare il percorso per il suo tour esclusivo "Manama to Muscat" in programma a dicembre 2026.
Era necessario
L'obiettivo era di percorrere i quasi 1.200 km attraverso Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Arabia Sauita e Oman per "testare" il percorso personalmente prima di poterlo offrire ad altri. L'esperienza che il giovane imprenditore intenderà condividere con il suo pubblico è la più autentica possibile: nessuna scorciatoia, deserto e climi ostili portano verso la meta finale. La piccola inglese si è dimostrata affidabile e inarrestabile.

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