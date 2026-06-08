Imprese Con una Mini d'epoca attraverso il deserto

Attraversare il Bahrain per raggiungere la costa dell'Oman a bordo di una Mini d'epoca, può sembrare un'impresa da sprovveduti. Un'utilitaria inglese, non di prima immatricolazione, a trazione anteriore e priva di qualsiasi comfort. Tra cui l'aria condizionata. Non una buona idea, considerando che in quella parte di Mondo le temperature superano abbondantemente i 35 gradi. La (folle) idea del 26enne Karimi era di esplorare il percorso per il suo tour esclusivo "Manama to Muscat" in programma a dicembre 2026. L'obiettivo era di percorrere i quasi 1.200 km attraverso Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Arabia Sauita e Oman per "testare" il percorso personalmente prima di poterlo offrire ad altri. L'esperienza che il giovane imprenditore intenderà condividere con il suo pubblico è la più autentica possibile: nessuna scorciatoia, deserto e climi ostili portano verso la meta finale. La piccola inglese si è dimostrata affidabile e inarrestabile.