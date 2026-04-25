Milano e Torino: tra automobili e calcio, due identità differenti

L'Italia dell'auto

Torino resta la città del rigore e della tradizione dinastica, dove Juventus e Fiat rappresentano un legame indissolubile che ha plasmato l’immaginario del Novecento. È il polo dell'italianità profonda e vincente, quella che ha motorizzato il Paese e ha riempito le bacheche con lo stile sobrio ma implacabile dei padroni di casa. Il Torino è l'essenza stessa dell'orgoglio locale. Porta con sé il mito del Grande Torino e di una leggenda interrotta a Superga, un ricordo che sopravvive nel tempo.