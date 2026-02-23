Alfa Romeo riporta in gamma le sue sportive

Sembrava un addio definitivo, dettato dalle logiche delle emissioni e dall’elettrificazione imminente. Invece no. Alfa Romeo sorprende tutti e riapre ufficialmente gli ordini europei delle Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio a partire da marzo. Solo pochi mesi fa era stata annunciata la fine dell’ordinabilità, ora cambia lo scenario: la produzione delle attuali Giulia e Stelvio, incluse le varianti più sportive, viene estesa fino al 2027.

Una scelta che guarda agli appassionati

La decisione punta a soddisfare quella parte di clientela che continua a cercare emozioni pure e meccanica tradizionale. Sotto il cofano resta protagonista il 2.9 V6 biturbo da 520 CV, abbinato al differenziale autobloccante meccanico. La Giulia mantiene la trazione posteriore, mentre la Stelvio adotta la Q4 integrale. Una configurazione che continua a rappresentare il vertice tecnico della gamma.

Anima racing

Le Quadrifoglio non cambiano nella sostanza e fa largo uso di alluminio per il motore, fibra di carbonio per albero di trasmissione, cofano e dettagli aerodinamici, splitter attivo sulla Giulia e scarico firmato Akrapovic. Anche l’estetica resta coerente con il carattere: cerchi bruniti da 19” sulla berlina e 21" sul SUV, pinze freno grigio anodizzato, sedili Sparco in pelle e Alcantara. Tra le tinte disponibili spiccano Rosso Etna, Verde Montreal e Blu Misano.