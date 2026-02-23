Decisioni

Alfa Romeo riporta in gamma le sue sportive

Dopo lo stop alle versioni benzina annunciato nel 2025, il marchio torna sui suoi passi: Giulia e Stelvio Quadrifoglio di nuovo ordinabili in Europa

di Redazione Drive Up
23 Feb 2026 - 13:34
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Sembrava un addio definitivo, dettato dalle logiche delle emissioni e dall’elettrificazione imminente. Invece no. Alfa Romeo sorprende tutti e riapre ufficialmente gli ordini europei delle Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio a partire da marzo. Solo pochi mesi fa era stata annunciata la fine dell’ordinabilità, ora cambia lo scenario: la produzione delle attuali Giulia e Stelvio, incluse le varianti più sportive, viene estesa fino al 2027.
Una scelta che guarda agli appassionati
La decisione punta a soddisfare quella parte di clientela che continua a cercare emozioni pure e meccanica tradizionale. Sotto il cofano resta protagonista il 2.9 V6 biturbo da 520 CV, abbinato al differenziale autobloccante meccanico. La Giulia mantiene la trazione posteriore, mentre la Stelvio adotta la Q4 integrale. Una configurazione che continua a rappresentare il vertice tecnico della gamma.
Anima racing
Le Quadrifoglio non cambiano nella sostanza e fa largo uso di alluminio per il motore, fibra di carbonio per albero di trasmissione, cofano e dettagli aerodinamici, splitter attivo sulla Giulia e scarico firmato Akrapovic. Anche l’estetica resta coerente con il carattere: cerchi bruniti da 19” sulla berlina e 21" sul SUV, pinze freno grigio anodizzato, sedili Sparco in pelle e Alcantara. Tra le tinte disponibili spiccano Rosso Etna, Verde Montreal e Blu Misano.

Ti potrebbe interessare

videovideo
alfa romeo
sportive
alfa romeo giulia
alfa romeo stelvio

Ultimi video

01:00
Ferrari F80

Ferrari F80

01:27
Ducati in Superbike

Ducati in Superbike

01:52
Fiat 600 e Abarth 600e

Fiat 600 e Abarth 600e

02:01
Dacia protagonista a Nizza

Dacia protagonista a Nizza

02:00
Rally Racing Meeting a Vicenza

Rally Racing Meeting a Vicenza

00:10
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

15:17
La puntata del 19 febbraio #DriveUp

La puntata del 19 febbraio #DriveUp

01:35
L'editoriale: transizione ecologica in Europa, la conta dei danni

L'editoriale: transizione ecologica in Europa, la conta dei danni

02:29
Maserati regina a Cortina tra design e performance

Maserati regina a Cortina tra design e performance

02:17
Una partnership olimpica, Stellantis e Pirelli

Una partnership olimpica, Stellantis e Pirelli

02:15
Fiat 600 e Abarth 600e, le edizioni speciali dedicate ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina

Fiat 600 e Abarth 600e, le edizioni speciali dedicate ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina

02:18
Omoda 7 SHS-P, tra tecnologia, design e innovazione

Omoda 7 SHS-P, tra tecnologia, design e innovazione

01:12
Jaguar Type 00, dal concept al ghiaccio

Jaguar Type 00, dal concept al ghiaccio

02:26
Le "Olimpiadi" di Carglass, Best of Belron 2026

Le "Olimpiadi" di Carglass, Best of Belron 2026

00:13
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:00
Ferrari F80

Ferrari F80

I più visti di Drive Up

Marito e moglie hanno aspettato 70 anni per una Porsche

I Signori dell'Auto: Ferdinand Porsche

I Signori dell'Auto: Ferdinand Porsche

Dua Lipa sceglie una Porsche elettrica

Ferrari F80

Ferrari F80

La safety car di Formula 1 è in vendita

Mazda CX-6e, un design che colpisce e interni curatissimi (con un vero e proprio televisore)

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:54
Benfica, Prestianni sospeso dalla Uefa: salta il Real Madrid
15:49
Medagliere complessivo Parigi 2024 e Milano-Cortina? Solo cinque Nazioni meglio dell'Italia
Caos Messico: calciatrici in fuga
15:35
Caos Messico: calciatrici in fuga
15:31
Biathlon, il saluto di Dorothea Wierer: "Lungo viaggio, grazie a tutti"
15:27
Dybala-Boca Juniors, si fa sul serio