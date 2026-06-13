Turchia, Calhanoglu: "Australia? Ho chiesto qualche consiglio ad Akanji"

13 Giu 2026 - 20:37
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In vista del debutto mondiale contro l'Australia, Hakan Calhanoglu è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la sfida di domenica. Il centrocampista turco ha rivelato di aver chiesto qualche consiglio a un suo compagno dell'Inter, reduce con la sua nazionale da un'amichevole proprio contro i Socceroos. Queste le parole del centrocampista: "Ho sentito Akanji, visto che ha giocato da poco contro di loro. Abbiamo chiacchiera un po' tra di noi, mi ha dato qualche consiglio. Ma lo tengo per me". Calhanoglu ha aggiunto: "Noi non sottovalutiamo nessuno, ma faremo vedere la nostra forza". 

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