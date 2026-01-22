Mercedes riscalda le cinture di sicurezza

La Mercedes per antonomasia corrisponde alla Classe S. La massima espressione di tecnologia e lusso che la Casa di Stoccarda interpreta sin dalla sua nascita. D'altronde non ci si potrebbe aspettare altro da chi l'automobile l'ha inventata nel 1886. Facendo due conti, quest'anno ricorrono i 140 anni di fondazione del marchio, quale miglior modo di festeggiare se non con una nuova ammiraglia?

Tutta nuova

Sebbene non si tratti - ufficialmente - di una nuova generazione, Mercedes ritiene che questo aggiornamento sia il più profondo e importante a cui una loro automobile sia mai stata sottoposta. Un esempio su tutti: ben 2.700 componenti sono nuovi, sostituendo circa la metà dell'intera struttura del precedente veicolo. Tra le novità più insolite, le cinture di sicurezza riscaldate.

Per la sicurezza

Dietro questa introduzione c'è il sincero desiderio di rendere la Classe S ancora più sicura. L'idea della cintura riscaldata vuole suggerirne l'utilizzo agi automobilisti durante le giornate più fredde. Sapendo di poter contare su di un tepore a stretto contatto con il corpo, l'automobilista potrebbe togliersi il giubbotto viaggiando nel massimo comfort. Come sempre, la tecnologia debutterà al vertice della gamma per poi essere applicati anche a tutti gli altri veicoli.