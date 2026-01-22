Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Tecnologie

Mercedes riscalda le cinture di sicurezza

La nuova Classe S sarà predisposta per la massima sicurezza e il meglio de comfort

di Redazione Drive Up
22 Gen 2026 - 11:18
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La Mercedes per antonomasia corrisponde alla Classe S. La massima espressione di tecnologia e lusso che la Casa di Stoccarda interpreta sin dalla sua nascita. D'altronde non ci si potrebbe aspettare altro da chi l'automobile l'ha inventata nel 1886. Facendo due conti, quest'anno ricorrono i 140 anni di fondazione del marchio, quale miglior modo di festeggiare se non con una nuova ammiraglia?
Tutta nuova
Sebbene non si tratti - ufficialmente - di una nuova generazione, Mercedes ritiene che questo aggiornamento sia il più profondo e importante a cui una loro automobile sia mai stata sottoposta. Un esempio su tutti: ben 2.700 componenti sono nuovi, sostituendo circa la metà dell'intera struttura del precedente veicolo. Tra le novità più insolite, le cinture di sicurezza riscaldate. 
Per la sicurezza
Dietro questa introduzione c'è il sincero desiderio di rendere la Classe S ancora più sicura. L'idea della cintura riscaldata vuole suggerirne l'utilizzo agi automobilisti durante le giornate più fredde. Sapendo di poter contare su di un tepore a stretto contatto con il corpo, l'automobilista potrebbe togliersi il giubbotto viaggiando nel massimo comfort. Come sempre, la tecnologia debutterà al vertice della gamma per poi essere applicati anche a tutti gli altri veicoli.

Ti potrebbe interessare

mercedes
cinture di sicurezza

Ultimi video

02:05
Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

01:50
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO PREVIEW SRV

Al via la stagione del WRC: si parte con il Rally di Monte-Carlo

02:40
MAG SRV WRC1 TOYOTA OGIER GAP SRV

Navigatore di Evans per un giorno sulla GR Yaris Rally1

01:04
Una Ducati sulla neve

Una Ducati sulla neve

02:58
Defender alla Dakar 2026

Defender alla Dakar 2026

01:37
Ecco la nuova Kia EV2

Ecco la nuova Kia EV2

02:59
A tu per tu con Marquez

A tu per tu con Marquez

00:14
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:32
Toyota si prepara al Mondiale Rally

Toyota si prepara al Mondiale Rally

01:20
BYD sorpassa Tesla

BYD sorpassa Tesla

02:04
Salone dell'Auto di Bruxelles

Salone dell'Auto di Bruxelles

01:57
Aprilia, anno decisivo

Aprilia, anno decisivo

01:24
Dakar 2026, la penultima tappa

Dakar 2026, la penultima tappa

01:28
Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

01:36
Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

02:05
Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

I più visti di Drive Up

I touchscreen sulle auto sono stati un errore

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

Perché Dacia ha vinto la Dakar 2026

Ferrari ha un nuovo pilota italiano

La Ferrari più strana di sempre

Volvo, il centro sicurezza di Goteborg festeggia 25 anni

Volvo, il centro sicurezza di Goteborg festeggia 25 anni

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:34
Stadi, dal Viminale ecco la stretta: riconoscimento facciale, 'control room' e curve ridotte
11:27
Le Arance della Salute di Fondazione Airc tornano per sostenere la ricerca sul cancro
11:35
Sinner: "Non potevo iniziare meglio la stagione: questo torneo è speciale"
11:25
Cremonese, ci siamo per Marianucci: manca solo il sì del Napoli
11:34
Sinner, tutto facile con Duckworth: l'australiano battuto 6-1 6-4 6-2