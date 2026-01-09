Logo SportMediaset

Premiazioni

Mercedes CLA è auto dell'anno 2026

La berlina compatta di Stoccarda conquista il titolo di Auto dell’Anno 2026, confermando il ruolo di Mercedes nell’evoluzione tecnologica del mercato europeo

di Redazione Drive Up
09 Gen 2026 - 15:08
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Per il 2026, il titolo di Auto dell'Anno è stato assegnato alla Mercedes CLA, che ha superato una finale molto combattuta con modelli come Fiat Grande Panda, Skoda Elroq e Kia EV4. È la seconda vittoria nella storia del marchio tedesco, 52 anni dopo il successo della 450 SE/SEL.
Ibrida ed elettrica
La giuria internazionale, composta da 59 giornalisti di 23 Paesi, ha premiato la CLA per la capacità di combinare design evoluto, tecnologie digitali avanzate ed efficienza, grazie a un’ampia gamma di motorizzazioni elettrificate e a un elevato livello di sicurezza e comfort.
I numeri del verdetto
La Mercedes CLA ha chiuso al primo posto con 320 punti, davanti a Skoda Elroq (220) e Kia EV4 (208). È stata anche l’auto più votata come prima scelta dai giurati, con 22 preferenze, consolidando il ruolo di Mercedes come protagonista della transizione verso una mobilità più sostenibile.

