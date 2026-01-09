Mercedes CLA è auto dell'anno 2026

Per il 2026, il titolo di Auto dell'Anno è stato assegnato alla Mercedes CLA, che ha superato una finale molto combattuta con modelli come Fiat Grande Panda, Skoda Elroq e Kia EV4. È la seconda vittoria nella storia del marchio tedesco, 52 anni dopo il successo della 450 SE/SEL.

Ibrida ed elettrica

La giuria internazionale, composta da 59 giornalisti di 23 Paesi, ha premiato la CLA per la capacità di combinare design evoluto, tecnologie digitali avanzate ed efficienza, grazie a un’ampia gamma di motorizzazioni elettrificate e a un elevato livello di sicurezza e comfort.

I numeri del verdetto

La Mercedes CLA ha chiuso al primo posto con 320 punti, davanti a Skoda Elroq (220) e Kia EV4 (208). È stata anche l’auto più votata come prima scelta dai giurati, con 22 preferenze, consolidando il ruolo di Mercedes come protagonista della transizione verso una mobilità più sostenibile.