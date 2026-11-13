Scenari

Mercedes è nei guai e valuta la chiusura di fabbriche in Germania

La Stella di Stoccarda ferma gli investimenti e non esclude la necessità di chiudere alcuni impianti di assemblaggio

di Redazione Drive Up
13 Nov 2026 - 11:09
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Si addensano nuvole minacciose sopra la Stella che un tempo illuminavano tutta la città di Stoccarda. Perché Mercedes è così in difficoltà da aver deciso di sospendere tutti gli investimenti in Germania e da stare valutando la chiusura di alcune fabbriche di assemblaggio. Uno shock senza precedenti arrivato all'improvviso come un temporale.
Cosa succede
La situazione in casa Mercedes è particolarmente tesa tra tutti gli inquilini. I dirigenti pretendono un taglio drammatico dei costi mentre il consiglio di fabbrica (quindi gli operai) chiedono che i posti di lavoro siano preservati, almeno in Germania. Il problema, purtroppo, arriva proprio da lì: assemblare e produrre automobili in uno degli stabilimenti tedeschi richiede molto più denaro rispetto ad altri luoghi d'Europa e del mondo. L'assenza di progressi negoziali potrebbe portare al fermo di almeno un impianto domestico.
Il problema è serio
La misura è molto più di un'ipotesi ed è allo studio da diverso tempo tra i manager. "Siamo costretti a esaminare concretamente e nel dettaglio quali stabilimenti in Germania possiamo ancora permetterci", ha dichiarato la Responsabile delle Risorse Umane di Mercedes Britta Seeger. I sindacati sono pronti a mobilitarsi non solo contro questa eventualità, ma anche per richiedere un aumento dei salari del 5% e meccanismi di partecipazione agli utili nei settori in buona salute (non l'automotive). Sarà un bollente autunno tedesco.

Ti potrebbe interessare

videovideo
mercedes
germania
automotive
crisi auto

Ultimi video

01:48
Valentino Rossi presenta il nuovo libro: show!

Valentino Rossi presenta il nuovo libro: show!

02:24
EICMA 2026: tra novità, aggiornamenti e anteprime mondiali

EICMA 2026: tra novità, aggiornamenti e anteprime mondiali

01:25
BMW M3 "Tribute to Alex Zanardi", un'auto speciale in ricordo del campione italiano

BMW M3 "Tribute to Alex Zanardi", un'auto speciale in ricordo del campione italiano

01:37
BYD Yangwang U9 Xtreme, dall'incidente al record di velocità

BYD Yangwang U9 Xtreme, dall'incidente al record di velocità

02:29
Nuova Volkswagen Golf full hybrid, riduzione dei consumi nel segno del cambiamento

Nuova Volkswagen Golf full hybrid, riduzione dei consumi nel segno del cambiamento

02:40
Polestar 5, la Gran Turismo che incarna i valori della casa

Polestar 5, la Gran Turismo che incarna i valori della casa

02:23
Genesis GV60 Magma: un SUV elettrico, confortevole e ad alte prestazioni

Genesis GV60 Magma: un SUV elettrico, confortevole e ad alte prestazioni

15:39
La puntata del 12 novembre #DriveUp

La puntata del 12 novembre #DriveUp

01:48
L'editoriale: calendario Pirelli 2027, in India tra glamour e nuovi progetti

L'editoriale: calendario Pirelli 2027, in India tra glamour e nuovi progetti

02:03
Belli ( e strani) capelli: Antonelli è l'ultimo

Belli ( e strani) capelli: Antonelli è l'ultimo

01:28
Kimi: "Vincere è bellissimo, Sinner un amico"

Kimi: "Vincere è bellissimo, Sinner un amico"

03:00
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

02:11
Obiettivo 2027, replicarsi Kimi Antonelli :"Ho fame"

Obiettivo 2027, replicarsi Kimi Antonelli :"Ho fame"

01:51
Le novità di Brembo: all'Eicma per sorprendere

EICMA 2026, un viaggio tra le novità di Brembo

01:35
EICMA 2026, all'interno del mondo Dellorto

EICMA 2026, all'interno del mondo Dellorto

01:48
Valentino Rossi presenta il nuovo libro: show!

Valentino Rossi presenta il nuovo libro: show!

I più visti di Drive Up

Valentino Rossi con l'Audi sulla pista da sci: "Un gran volo nel bosco"

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Kimi Antonelli: il ritorno a casa da campione

Kimi Antonelli: il ritorno a casa da campione

Valentino Rossi presenta il nuovo libro: show!

Valentino Rossi presenta il nuovo libro: show!

Medvedev si mette in garage una Koenigsegg da 3 milioni di euro

Obiettivo 2027, replicarsi Kimi Antonelli :"Ho fame"

Obiettivo 2027, replicarsi Kimi Antonelli :"Ho fame"

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Sabatini: "Il divorzio tra De Bruyne e il Napoli è vicino"
14:05
Sabatini: "Il divorzio tra De Bruyne e il Napoli è vicino"
Sabatini: "L'unico bocciato è Donnarumma"
14:03
Sabatini: "L'unico bocciato è Donnarumma"
ATP Finals, Ferrero: "Cobolli si è allenato con Alcaraz"
14:03
ATP Finals, Ferrero: "Cobolli si è allenato con Alcaraz"
14:00
Basket: Napoli, campione Nba Josh Hart entra nel board
14:00
Un campione NBA per Napoli: ufficiale l'ingresso in società di Josh Hart