Mercedes è nei guai e valuta la chiusura di fabbriche in Germania

Si addensano nuvole minacciose sopra la Stella che un tempo illuminavano tutta la città di Stoccarda. Perché Mercedes è così in difficoltà da aver deciso di sospendere tutti gli investimenti in Germania e da stare valutando la chiusura di alcune fabbriche di assemblaggio. Uno shock senza precedenti arrivato all'improvviso come un temporale.

Cosa succede

La situazione in casa Mercedes è particolarmente tesa tra tutti gli inquilini. I dirigenti pretendono un taglio drammatico dei costi mentre il consiglio di fabbrica (quindi gli operai) chiedono che i posti di lavoro siano preservati, almeno in Germania. Il problema, purtroppo, arriva proprio da lì: assemblare e produrre automobili in uno degli stabilimenti tedeschi richiede molto più denaro rispetto ad altri luoghi d'Europa e del mondo. L'assenza di progressi negoziali potrebbe portare al fermo di almeno un impianto domestico.

Il problema è serio

La misura è molto più di un'ipotesi ed è allo studio da diverso tempo tra i manager. "Siamo costretti a esaminare concretamente e nel dettaglio quali stabilimenti in Germania possiamo ancora permetterci", ha dichiarato la Responsabile delle Risorse Umane di Mercedes Britta Seeger. I sindacati sono pronti a mobilitarsi non solo contro questa eventualità, ma anche per richiedere un aumento dei salari del 5% e meccanismi di partecipazione agli utili nei settori in buona salute (non l'automotive). Sarà un bollente autunno tedesco.