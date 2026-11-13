F1: Tsolov pilota di riserva 2027 Red Bull e Racing Bulls

13 Nov 2026 - 11:02
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Red Bull e Racing Bulls hanno confermato che il pilota di Formula 2 il bulgaro Nikola Tsolov sarà il loro pilota di riserva condiviso per la stagione 2027. L'annuncio segue la notizia che Liam Lawson e Arvid Lindblad continueranno a far parte della formazione di piloti della Racing Bulls per un altro anno, ponendo fine alle speculazioni su una possibile promozione di Tsolov a pilota titolare.Il pilota bulgaro si unirà invece sia al team di Faenza che alla scuderia gemella Red Bull in veste di riserva, il che significa che sarà pronto a correre se necessario, a sviluppare la vettura attraverso il lavoro al simulatore e ad avere l'opportunità di guidare in ulteriori sessioni di FP1 - dopo aver impressionato durante la sua prima uscita a Città del Messico - e nei test delle vetture precedenti (Tpc). Questa mossa segue la progressione di Tsolov attraverso le categorie giovanili, dopo aver concluso al secondo posto il campionato di Formula 3 del 2025 prima di approdare in F2, dove rimane in lizza per il titolo a due gare dalla fine.

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