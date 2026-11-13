Zaniolo è tornato ad allenarsi con l'Udinese: la nuova storia social e quel rimpianto azzurro

Dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale per motivi personali, Nicolò Zaniolo si è anche sfogato sui social. ": "Chiedo solo che la mia sfera privata venga rispettata, senza dar credito a ricostruzioni che non mi appartengono" ha tuonato il fantasista dell'Udinese. E chissà se l'ex Roma si è gustato da casa la grande vittoria dell'Italia sulla Francia: troppo forse il rimpianto di non aver partecipato a un match che, salvo colpi di scena, lo avrebbe visto titolare a San Siro.