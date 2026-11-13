NAZIONALE

Zaniolo è tornato ad allenarsi con l'Udinese: la nuova storia social e quel rimpianto azzurro

Il fantasista è tornato a Udinese riabbracciando la sua quotidianità tra gli allenamenti e la famiglia

13 Nov 2026 - 11:09
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale per motivi personali, Nicolò Zaniolo si è anche sfogato sui social. ": "Chiedo solo che la mia sfera privata venga rispettata, senza dar credito a ricostruzioni che non mi appartengono" ha tuonato il fantasista dell'Udinese. E chissà se l'ex Roma si è gustato da casa la grande vittoria dell'Italia sulla Francia: troppo forse il rimpianto di non aver partecipato a un match che, salvo colpi di scena, lo avrebbe visto titolare a San Siro.

Zaniolo però, ha già voltato pagina ed è tornato alla vita quotidiana. Mercoledì infatti, il 26enne è tornato ad allenarsi regolarmente con l'Udinese per la gioia del tecnico Zanetti che punta molto sul numero dieci per far partire la rimonta dei friulani, decisamente in difficoltà dopo un inizio di stagione difficile.

E nel quotidiano il classe 1999 si gode al massimo anche i suoi figli: non a caso ha pubblicato, poche ore fa, su Instagram una storia che vede protagonista il suo secondo figlio, Leonardo, nato a febbraio, dal rapporto con Sara Scaperrotta. Uno scatto accompagnato da una dolce canzone di Pino Daniele. La famiglia al primo posto per Nicolò in attesa, si spera, di riabbracciare la maglia azzurra.

Leggi anche

Maledizione Nazionale per Zaniolo: non basta Mancini, storia di un rapporto tormentato

zaniolo
nazionale
mancini
udinese

Ultimi video

01:15
DICH D'AVERSA 12/11 DICH

D'Aversa: "Felice e orgoglioso di rappresentare una famiglia e un club così"

01:54
Napoli-De Bruyne, è finita?

Napoli-De Bruyne, è finita?

02:06
Sabatini: "L'unico bocciato è Donnarumma"

Sabatini: "L'unico bocciato è Donnarumma"

01:38
ONE TO ONE RABIOT POST ITA-FRA 12/11 DICH

Rabiot: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, poi meno bene. L'Italia è stata brava"

00:36
DICH ZIDANE POST ITA-FRA 12/11 DICH

Zidane: "Italia meglio l'altra volta, però questa volta hanno vinto..."

00:39
ONE TO ONE DA CUNHA POST ITA-FRA 12/11 DICH

Da Cunha: "Non abbiamo fatto una brutta partita, ma non siamo riusciti a vincere"

01:29
ONE TO ONE SCALVINI POST ITA-FRA 12/11 DICH

Scalvini: "Serata fantastica per tutti, il gruppo è sempre stato molto unito"

02:00
ONE TO ONE FRATTESI POST ITA-FRA 12/11 DICH

Frattesi: "Possiamo giocarcela anche con squadre così forti. Gattuso mi ha salvato la vita"

01:23
ONE TO ONE PIO ESPOSITO POST ITA-FRA 12/11 DICH

Pio Esposito, gol e lacrime di gioia: "Ho riscattato l'errore di mio fratello"

01:35
ONE TO ONE MANCINI POST ITA-FRA 12/11 DICH

Mancini: "Dopo la distrazione del gol preso abbiamo giocato bene. Il rigorista era Pio"

01:44
"Seppelliteci qui", a Barcellona ora si può

"Seppelliteci qui", a Barcellona ora si può

01:38
Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

00:44
Malagò: "Piedi per terra, ma energia positiva"

Malagò: "Piedi per terra, ma energia positiva"

02:02
Milano aspetta gli Azzurri sotto la pioggia

Milano aspetta gli Azzurri sotto la pioggia

03:46
DICH MALAGO SAN SIRO 12/11 DICH

Caso Figc, Malagò: "Cosa mi aspetto? Che alla fine vinca il buon senso"

01:15
DICH D'AVERSA 12/11 DICH

D'Aversa: "Felice e orgoglioso di rappresentare una famiglia e un club così"

I più visti di Calcio

DICH AUSILIO 1 10/11 MCH

Ausilio: "Addio all'Inter solo dopo aver vinto, Marotta non l'ho più sentito"

ONE TO ONE MANCINI POST ITA-FRA 12/11 DICH

Mancini: "Dopo la distrazione del gol preso abbiamo giocato bene. Il rigorista era Pio"

Zidane: "Se farò ancora l'allenatore un giorno potrei allenare la Juve, devo tutto a Lippi perché..." DICH

Zidane: "Un giorno potrei allenare la Juve, devo tutto a Lippi perché..."

OTO MANCINI PRE FRANCIA 11/11 DICH

Mancini: "La Francia farà il suo gioco, deciderò il centrocampo all'ultimo"

Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

Crisi Napoli, le soluzioni del mercato

Crisi Napoli, le soluzioni del mercato

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:00
Nations League femminile, debutto Italia il 2 marzo contro Danimarca
12:32
Portogallo, che omaggio per Cristiano Ronaldo! Ecco l'iniziativa dei calciatori
11:58
La Serie B è la fabbrica della nuova Italia di Mancini: i numeri
11:39
Nations League: Belgio-Italia, arbitra il norvegese Eskas
11:30
Mondiali 2034, in Arabia Saudita già pronto stadio Aramco