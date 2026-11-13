Zaniolo è tornato ad allenarsi con l'Udinese: la nuova storia social e quel rimpianto azzurro

Dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale per motivi personali, Nicolò Zaniolo si è anche sfogato sui social. ": "Chiedo solo che la mia sfera privata venga rispettata, senza dar credito a ricostruzioni che non mi appartengono" ha tuonato il fantasista dell'Udinese. E chissà se l'ex Roma si è gustato da casa la grande vittoria dell'Italia sulla Francia: troppo forse il rimpianto di non aver partecipato a un match che, salvo colpi di scena, lo avrebbe visto titolare a San Siro.
Zaniolo però, ha già voltato pagina ed è tornato alla vita quotidiana. Mercoledì infatti, il 26enne è tornato ad allenarsi regolarmente con l'Udinese per la gioia del tecnico Zanetti che punta molto sul numero dieci per far partire la rimonta dei friulani, decisamente in difficoltà dopo un inizio di stagione difficile.
E nel quotidiano il classe 1999 si gode al massimo anche i suoi figli: non a caso ha pubblicato, poche ore fa, su Instagram una storia che vede protagonista il suo secondo figlio, Leonardo, nato a febbraio, dal rapporto con Sara Scaperrotta. Uno scatto accompagnato da una dolce canzone di Pino Daniele. La famiglia al primo posto per Nicolò in attesa, si spera, di riabbracciare la maglia azzurra.