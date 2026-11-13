Malagò: "Orgoglio Italia, oltre al risultato si è riacceso un sentimento"

13 Nov 2026 - 11:10
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"Vincere a San Siro contro la Francia, davanti a un pubblico straordinario è motivo di orgoglio e felicità". Il commissario straordinario della Figc, Giovanni Malagò, si complimenta con la Nazionale per il successo in Nations League contro la squadra guidata da Zidane. "Complimenti a Roberto Mancini e a tutti i suoi ragazzi - scrive Malagò in un post sui social - per una prestazione di carattere, qualità e cuore. Ma c'è qualcosa che va oltre il risultato: l'affetto, l'entusiasmo e la passione che abbiamo respirato sugli spalti. Vedere ancora una volta San Siro colorarsi d'azzurro e sentire così forte il legame tra la Nazionale e il suo pubblico è una gioia immensa. In pochi mesi questi ragazzi sono riusciti a ritrovare un'identità e fa battere nuovamente il cuore degli italiani per questa maglia. E' un patrimonio prezioso che dobbiamo custodire e alimentare ogni giorno. Adesso però testa a Bruxelles: ci aspetta un'altra sfida importante contro il Belgio, un obiettivo da conquistare, la qualificazione ai quarti di Nations League. Avanti azzurri con lo stesso orgoglio, la stessa fame e soprattutto con questo straordinario entusiasmo". Malagò infine ringrazia Kimi Antonelli, presente in tribuna "per lo splendido regalo che ci ha fatto". 

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