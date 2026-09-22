Mercedes alza bandiera bianca: due fabbriche a rischio in Germania

L'allarme suona forte in tutta la Germania: l'industria automobilistica, vanto del "sistema Paese", è entrata in una crisi ormai strutturale. La competizione sta diventando insostenibile per via di costi legati al personale tedesco e all'energia, mettendo fuori mercato modelli che devono vedersela con i nuovi protagonisti asiatici. La qualità, la storia e la reputazione non bastano più. Neppure per Mercedes.

A rischio due fabbriche

La Stella di Stoccarda ha dichiarato che la rete produttiva nel suo paese natale non è più competitiva rispetto agli standard internazionali. Per far "quadrare i conti" l'azienda potrebbe trovarsi nella difficile posizione di dover chiudere due impianti: uno dedicato all'assemblaggio, l'altro ai motori. Una decisione che Mercedes potrebbe prendere per contenere i costi e mantenere la marginalità di prodotto. Tra le altre misure allo studio, l'allungamento dell'orario di lavoro a parità di salario.

Situazione esplosiva

Mercedes è solo l'ultima grande casa automobilistica tedesca a palesare le sue difficoltà. In realtà, l'intero comparto industriale dell'automotive tedesco sta tirando i remi in barca: un settore che fino a qualche anno fa sembrava invulnerabile, lo specchio di uno Stato prospero, che cresce e che tratta bene i suoi cittadini. La casa di Stoccarda non ha ancora comunicato quali potrebbero essere gli impianti a rischio ma possiede una vasta rete produttiva sparsa in Germania.