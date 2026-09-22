F1, Vasseur (Ferrari): "A Baku con fiducia, competitivi in ultime gare"

"Nelle ultime gare la nostra vettura ha dimostrato un buon livello di competitività, ma abbiamo anche visto quanto sia importante mettere insieme ogni aspetto del fine settimana". Così Fred Vasseur, Team Principal della Ferrari, in vista del prossimo Gran Premio di Azerbaigian. "Baku rappresenta una sfida molto diversa, in cui la fiducia nella vettura e l'esecuzione del lavoro saranno particolarmente importanti. È inoltre un circuito dove il weekend può riservare molte variabili e risultare imprevedibile, quindi dovremo rimanere concentrati su noi stessi, adattarci a qualsiasi situazione e cercare di sfruttare al massimo ogni opportunità", ha aggiunto.