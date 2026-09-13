George Russell ha scelto un anello al posto della nuova AMG V8

Altre priorità

George Russell è tra coloro che ha ricevuto la "chiamata" per assicurarsi una delle sole 30 CLE 646 prodotte. Durante una sessione di test drive a margine del GP di Madrid, il pilota inglese ha ammesso di non aver firmato il contratto perché nello stesso momento ha dovuto acquistare "un appartamento e un anello di fidanzamento". Questione di priorità, dunque, anche se una volta seduto davanti al volante della brutale coupé, Russell sembra ripensare alle sue scelte.

Bestia da pista

La linena AMG Mythos si occupa di dar vita ai sogni dei clienti di Mercedes più esigenti. Erano in molti a chiedere che la CLE ricevesse il motore V8 al posto del sei cilindri in linea: la desiderabilità di questi modelli dipende anche da cosa c'è sotto il cofano. In questo caso, il 4.0 litri biturbo eroga ben 646 CV sulle sole ruote posteriori, come una vera e pura sportiva "d'altri tempi" (e non ha alcuna forma di elettrificazione). Tutte le unità sono già vendute, anche se dovesse ripensarci, Russell resterebbe a bocca asciutta.