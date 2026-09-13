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George Russell ha scelto un anello al posto della nuova AMG V8

La super sportiva CLE 646 è stata realizzata in soli 30 esemplari offerti anche ai piloti Mercedes di Formula 1, ma l'inglese aveva altre priorità

di Redazione Drive Up
13 Set 2026 - 08:27
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© Ufficio Stampa

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Presentando la nuova CLE 646 Spezialanfertigung, Mercedes ha voluto restituire ad AMG il privilegio del motore 4.0 litri V8. La più nobile delle architetture di Stoccarda era stata messa da parte per favorire l'ibrido a sei e quattro cilindri. Una scelta che ha suscitato le polemiche di appassionati e, soprattutto, clienti che vorrebbero ancora vedere e guidare automobili sportive con un certo pedigree. Per accontentare i più affezionati, la serie Mythos realizza esemplari numerati, offerti anche ai piloti di Formula 1.

Altre priorità
George Russell è tra coloro che ha ricevuto la "chiamata" per assicurarsi una delle sole 30 CLE 646 prodotte. Durante una sessione di test drive a margine del GP di Madrid, il pilota inglese ha ammesso di non aver firmato il contratto perché nello stesso momento ha dovuto acquistare "un appartamento e un anello di fidanzamento". Questione di priorità, dunque, anche se una volta seduto davanti al volante della brutale coupé, Russell sembra ripensare alle sue scelte.
Bestia da pista
La linena AMG Mythos si occupa di dar vita ai sogni dei clienti di Mercedes più esigenti. Erano in molti a chiedere che la CLE ricevesse il motore V8 al posto del sei cilindri in linea: la desiderabilità di questi modelli dipende anche da cosa c'è sotto il cofano. In questo caso, il 4.0 litri biturbo eroga ben 646 CV sulle sole ruote posteriori, come una vera e pura sportiva "d'altri tempi" (e non ha alcuna forma di elettrificazione). Tutte le unità sono già vendute, anche se dovesse ripensarci, Russell resterebbe a bocca asciutta. 

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