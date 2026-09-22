Un torneo per l’inclusione: Alcione4Special e Fondazione di Comunità Milano fanno squadra

“Questo torneo è l’evoluzione naturale del percorso che abbiamo iniziato a fine 2025 con Alcione4Special e rappresenta un passo importante nel consolidamento di un progetto concreto, nato per creare intorno a ogni ragazzo le condizioni affinché possa conquistare sempre più autonomia, esprimersi ed essere protagonista”, ha aggiunto Serena Bortolini, Presidente di Alcione4Special. “Vogliamo costruire un modello di inclusione replicabile, in cui il calcio non sia soltanto uno sport da giocare, ma divenga occasione per essere ascoltati, essere visti, come atleti e cittadini, e acquisire sempre maggiore consapevolezza delle proprie capacità. Questi ragazzi hanno storie, talenti, passioni da raccontare e condividere ed è per questo che il torneo del 26 settembre sarà prima di tutto il loro. Noi, con Fondazione di Comunità Milano e tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa, abbiamo lavorato per renderla possibile, ma saranno i ragazzi a essere al centro della scena, giocando, facendo squadra e mostrando ciò che sanno fare. È questo che vogliamo dimostrare: la vittoria più grande è dare a ciascuno il posto che merita, al centro del campo e al centro della comunità.”