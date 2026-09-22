Un torneo per l’inclusione: Alcione4Special e Fondazione di Comunità Milano fanno squadra
Presentata in Regione Lombardia l’iniziativa promossa da Alcione4Special con Fondazione di Comunità Milano: sei squadre in campo per una giornata che mette al centro i ragazzi, il loro talento e la loro unicità
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Sei squadre, una mattina di sport e il campo come luogo d’incontro. È stato presentato oggi a Palazzo Lombardia il Torneo “Fondazione di Comunità Milano” per Alcione4Special che sabato 26 settembre, dalle 10.30 alle 12.30, porterà al Centro Sportivo Kennedy di Milano alcune squadre del campionato DCP, la Divisione Calcio Paralimpico della FIGC: Alcione Milano, FC Internazionale, AC Fiorentina, Cagliari Calcio, Ass. Calcio Reggiana e Varesina 2010.
Alla conferenza stampa sono intervenuti Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia; Elena Lucchini, Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità della Regione Lombardia; Carlo Marchetti, Presidente Fondazione di Comunità Milano; Giacomo Bindi, Area Marketing e Commerciale Serie C della Lega Pro; Serena Bortolini, Presidente di Alcione4Special; Eleonora Bergamotto, Vice Presidente dell’Alcione Milano; Carla De Albertis, Presidente Lions Club Milano Missione Sport e madrina del progetto; oltre a una delegazione di atleti delle sei squadre partecipanti.
A pochi mesi dalla nascita di Alcione4Special – la squadra attraverso cui Alcione Milano ha scelto di rafforzare il proprio impegno per un calcio vettore di accoglienza, crescita e partecipazione – l’iniziativa rende concreta la missione fondante della squadra Orange: dare a ogni ragazzo uno spazio in cui esprimersi attraverso lo sport ed essere, prima di tutto, protagonista della propria storia. Una visione condivisa da Fondazione di Comunità Milano - organizzazione filantropica indipendente costituita per volontà di Fondazione Cariplo, che finanzia, attraverso risorse private, progetti sociali del territorio Milanese – che ha scelto di sostenere il percorso e l’organizzazione del torneo, facendo dello sport un’occasione concreta di partecipazione e coesione sociale. Nasce così una giornata pensata per mettere al centro ogni atleta, chiamato a entrare in campo con il proprio nome, la propria storia e un talento da mostrare e condividere.
Un appuntamento che si inserisce in un movimento sempre più strutturato e diffuso a livello nazionale: la Divisione Calcio Paralimpico della FIGC, che coinvolge oggi 300 squadre in tutta Italia, attraverso competizioni regionali e interregionali. In questo scenario, la Lombardia rappresenta uno dei territori a maggiore partecipazione, con una presenza significativa di squadre e una sensibilità ormai consolidata verso lo sport inclusivo. È in questo contesto che il 26 settembre si ritroveranno sul campo del Kennedy sei realtà del calcio paralimpico, accomunate dall’impegno a promuovere un modello di sport aperto, accessibile e capace di valorizzare l’individualità di ogni atleta.
Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia ha dichiarato: “Alcione4Special è un’iniziativa di grande valore sociale, un’occasione concreta per abbattere barriere, creare relazioni e dare a ciascun ragazzo la possibilità di esprimere le proprie capacità e il proprio talento. Come Regione Lombardia siamo orgogliosi di sostenere e accompagnare una manifestazione che mette al centro le persone e ci ricorda quanto sia importante costruire comunità capaci di includere e valorizzare tutti. Ringrazio gli organizzatori, i volontari e tutti coloro che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono a rendere la nostra Lombardia sempre più inclusiva e coesa”.
Elena Lucchini, Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità della Regione Lombardia ha aggiunto: “Abbiamo voluto ospitare a Palazzo Lombardia la presentazione di questo torneo perché crediamo che lo sport sia uno straordinario strumento di inclusione, capace di creare occasioni di incontro, relazione e crescita. L’esperienza di Alcione4Special interpreta pienamente questo valore: mette al centro i ragazzi, le loro capacità, le loro passioni e il loro desiderio di essere protagonisti. È importante che le istituzioni accompagnino e sostengano iniziative come questa, che attraverso il calcio contribuiscono a costruire una comunità più inclusiva e attenta alle potenzialità di ogni persona. Il 26 settembre il campo del Kennedy sarà soprattutto un luogo in cui condividere, fare squadra e valorizzare ciascun atleta. GRAZIE alle famiglie, agli organizzatori, a chi ogni giorno rende più forte e coesa la nostra Lombardia".
“Quando è arrivata la proposta di finanziare il Torneo For Special organizzato da Alcione4Special non è servito neanche un istante per dire sì” ha, poi, commentato Carlo Marchetti, Presidente Fondazione di Comunità Milano. “Siamo da tempo impegnati in programmi nei quali lo sport diventa leva di coesione sociale come Fuori Campo, che porta lo sport in piazze e spazi urbani di Milano perché crediamo che allenarsi e giocare insieme sia una palestra di condivisione ineguagliabile. Questo Torneo trasforma i ragazzi da spettatori ad atleti, protagonisti di una giornata di sport e di sana competizione. Siamo pronti a tifare a bordo campo”.
A portare direttamente la propria voce e quella dei compagni in conferenza, sono intervenuti tre giocatori: Luca Bellettati – Alcione4Special, Raul Comarci - FC Internazionale e Steeven Martinez – Cagliari Special. I ragazzi, visibilmente emozionati, hanno espresso tutta la loro gioia, il grande amore per il calcio e il desiderio di scendere in campo sabato per dare il meglio di sé.
“Questo torneo è l’evoluzione naturale del percorso che abbiamo iniziato a fine 2025 con Alcione4Special e rappresenta un passo importante nel consolidamento di un progetto concreto, nato per creare intorno a ogni ragazzo le condizioni affinché possa conquistare sempre più autonomia, esprimersi ed essere protagonista”, ha aggiunto Serena Bortolini, Presidente di Alcione4Special. “Vogliamo costruire un modello di inclusione replicabile, in cui il calcio non sia soltanto uno sport da giocare, ma divenga occasione per essere ascoltati, essere visti, come atleti e cittadini, e acquisire sempre maggiore consapevolezza delle proprie capacità. Questi ragazzi hanno storie, talenti, passioni da raccontare e condividere ed è per questo che il torneo del 26 settembre sarà prima di tutto il loro. Noi, con Fondazione di Comunità Milano e tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa, abbiamo lavorato per renderla possibile, ma saranno i ragazzi a essere al centro della scena, giocando, facendo squadra e mostrando ciò che sanno fare. È questo che vogliamo dimostrare: la vittoria più grande è dare a ciascuno il posto che merita, al centro del campo e al centro della comunità.”
Anche Giuseppe Marotta, Presidente di FC Internazionale ha voluto partecipare alla conferenza per portare la vicinanza del mondo del calcio all’iniziativa, sottolineando con la propria presenza il valore dello sport come linguaggio universale di inclusione, partecipazione e condivisione. Messaggio ribadito anche da Lega Pro e FIGC: "Organizzare questo tipo di manifestazioni è un segnale importante per il sociale e per i valori del nostro sport” – ha dichiarato Matteo Marani, Presidente della Lega Pro. “Siamo orgogliosi che queste attività prendano vita proprio su impulso di una società di Serie C come l'Alcione Milano: è un'ulteriore testimonianza della crescita e dell'unità della Lega Pro. Inclusione e integrazione sono da sempre valori di riferimento per la Serie C, da anni in prima linea nell'organizzazione di eventi dedicati alle squadre Special e che dal 2018 ha adottato Il Ponte, squadra affiliata alla Divisione Calcio Paralimpico".
A patrocinare il torneo con Lega Pro e FIGC, anche Lions Club Milano Missione Sport, partner della squadra fin dalla sua nascita, la cui presidente Carla De Albertis, madrina di Alcione4Special, è intervenuta nella conferenza di questa mattina moderando l’incontro e rinnovando l’impegno del Lions Club nei confronti del progetto. Una vicinanza condivisa da Intesa Sanpaolo, sponsor annuale di Campionato della squadra, e da sempre presenza importante nel percorso di Alcione4Special, che ha voluto essere al fianco dei ragazzi anche in questa occasione. Una rete di sostegno alla quale si è recentemente aggiunto Gruppo Consoli, società benefit, punto di riferimento nel Facility Management e nuovo sponsor di Alcione4Special, che ha scelto di supportare il percorso della squadra e contribuire, così, allo sviluppo di un’iniziativa capace di offrire ai ragazzi sempre nuove occasioni di crescita, autoaffermazione e valorizzazione delle proprie capacità. Tra le realtà partner, infine, continua ad accompagnare la squadra All4Soccer.
Al termine della conferenza stampa, un in bocca al lupo speciale è arrivato da parte di Achille Lauro, che attraverso un videomessaggio ha voluto trasmettere alle squadre il proprio incoraggiamento in vista del torneo, elogiando la passione dei ragazzi per il calcio e invitandoli a continuare a viverla con entusiasmo.
Sabato 26 settembre il fischio d’inizio è fissato alle 10.30, con le sei squadre impegnate sul campo del Centro Sportivo Kennedy fino alle 12.30. Al termine delle gare, si procederà alla premiazione, che vedrà anche assegnati due riconoscimenti individuali al Miglior Attaccante e al Miglior Portiere in campo. I Premi saranno consegnati agli atleti da Carlo Marchetti e Serena Bortolini.
A chiudere la mattina sarà un pranzo che riunirà tutti gli atleti partecipanti e i rappresentanti delle sei squadre, proseguendo fuori dal campo quello spirito di incontro e condivisione che anima il torneo.
TORNEO “FONDAZIONE DI COMUNITÀ MILANO” PER ALCIONE4SPECIAL
Sabato 26 settembre 2026 – dalle ore 10.30
Centro Sportivo Kennedy – Via Alessio Olivieri 13, Milano
Ingresso gratuito