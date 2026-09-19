Jeremy Clarkson vende le sue Alfa Romeo e Lancia

Che Jeremy Clarkson abbia un debole sviscerato per le auto italiane è cosa nota a tutti gli appassionati di Top Gear e The Grand Tour. Per Jezza è arrivato il momento di fare spazio in garage. Sarà per mancanza di tempo, sta di fatto che il giornalista britannico ha deciso di separarsi da tre autentiche protagoniste delle sue ultime avventure televisive.

Due sono italiane

La prima del lotto è un'Alfa Romeo GTV6 del 1983, modello per cui Clarkson ha sempre nutrito una vera e propria ossessione. Acquistata all'epoca da un ottantatreenne per 10.000 sterline, l'Alfa ha all'attivo pochissime miglia e rappresenta una delle coupè con motore Busso più desiderate dai collezionisti. Spazio poi alla stravaganza americana con la Lincoln Continental Mark V del 1978, ma il pezzo forte e più carico di nostalgia è però la Lancia Montecarlo Spider del 1982.

Che avventura

Si tratta dell'auto guidata da Clarkson in "One For The Road", l'ultimo ed emozionante episodio di The Grand Tour ambientato tra Zimbabwe e Botswana che ha fatto calare il sipario sull'era del trio storico. Messa a punto dallo specialista Max500, la vettura azzurra sfoggia ancora le modifiche di scena — dai cerchi derivati dalla Lancia Delta Integrale ai fari posteriori stile Ferrari — ed è pronta per tornare a girare su strada.

Stile Clarkson

In perfetto stile Clarkson, la spiegazione ufficiale sulla vendita non lascia spazio ai sentimentalismi: "Di questi tempi ho raramente l'opportunità di guidare o godermi queste auto così speciali e famose, quindi è meglio che finiscano nelle mani di qualcuno che possa farlo veramente". Chissà che i dettagli dietro questa decisione non vengano svelati nella prossima stagione di Clarkson’s Farm. Per gli appassionati si tratta di un'occasione d'oro per mettersi in garage un pezzo della migliore storia dell'auto del mondo.