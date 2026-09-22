MotoGP: Mir salterà altri due Gran Premi

Già assente nello scorso fine settimana in Austria, Joan Mir salterà anche i prossimi due Gran Premi, che si correranno in Giappone e Indonesia. Ad annunciarlo è il team Honda HRC. Colpito da diversi mesi da una serie di sintomi, sempre più acuti, lo spagnolo si è sottoposto a degli esami medici all'ospedale universitario Dexeus di Barcellona, sotto la supervisione del dottor Angel Charte e del suo staff. Al momento non sono emersi riscontri definitivi. A Mir è stato sconsigliato di partecipare ai prossimi due round del Mondiale MotoGP. Nei prossimi 15 giorni il pilota dovrà osservare un periodo di riposo assoluto e terapia riabilitativa. Inoltre si sottoporrà a ulteriori accertamenti. "Mir ha manifestato una serie di sintomi che hanno influito sulle sue energie e sulle sue prestazioni per diversi mesi, con un recente peggioramento della situazione - le parole del dottor Charte - La causa non è ancora stata accertata".