Tecnologie

Anche le Porsche d'epoca hanno il loro CarPlay

Il sistema d'intrattenimento di bordo sarà disponibile per 911, Boxster e Cayman prodotte tra il 2009 e il 2016 

di Redazione Drive Up
30 Set 2026 - 11:33
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© Ufficio Stampa

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Siamo ormai abituati ad aggiornare qualunque cosa. Telefono, computer, applicazioni, TV e persino le automobili: quasi ogni giorno un avviso rende disponibile un nuovo programma che migliora e sostituisce il precedente. Più funzioni e connettività che restano, però, prerogativa dei modelli recenti. A meno che non si abbia in garage una vecchia Porsche.
Nuovo infotainment
Su tutte le 911, Cayman e Boxster prodotte tra il 2009 e il 2016 sarà possibile aggiungere il PCCM Plus. Un accessorio (tra i più richiesti in assoluto) che i clienti del marchio tedesco potranno ordinare direttamente presso i loro Centri Porsche di riferimento. L'offerta si rende ora disponibile per una potenziale platea di 300 mila esemplari della sportiva di Zuffenhausen che potranno ricevere nuovi funzioni di intrattenimento, sfruttando anche la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.
Stile immutato
Una novità utile per l'automobilista di oggi: sui telefoni sono ormai presenti i migliori programmi di navigazione e di riproduzione musicale. Poterli sfruttare mentre si è al volante di una sportiva con qualche anno in più sul telaio, rallenta l'avanzare del tempo. L'integrazione con l'abitacolo avviene attraverso uno schermo da 7" che non richiede interventi invasivi per essere installato. Oltre a ciò, il PCCM Plus arricchisce la dotazione di serie con nuove schermate, tra cui la visualizzazione dei limiti di velocità.

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