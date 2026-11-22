Verstappen: "Gara surreale, che finale di stagione per noi". Norris: " Non ho fatto errori, altri sì"
Sul podio con l'olandese e il campione 2025 anche un finalmente ritrovato Piastri: "Gara bizzarra"di Stefano Gatti
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Nelle dichiarazioni a caldo dell'immediato dopogara di Las Vegas il vincitore Verstappen e i due piloti McLaren sottolineano in coro la follia - cinquanta giri su cinquanta - del terzultimo atto del Mondiale. L'olandese rivela il segreto del suo quarto centro stagionale, Norris rivive con un pizzico di incredulità la sua gara, Piastri racconta le varie fasi della sua rimonta dalla nona fila del via al terzo gradino del podio.
MAX VERSTAPPEN
"Credo di non aver mai fatto una gara così, non in Formula Uno almeno. Direi surreale... È andato tutto bene fin dall'inizio: abbiamo azzeccato subito la tattica in termini di utilizzo dell'energia ma poi gli altri ci sono venuti dietro e le cose si sono un po' complicate. Abbiamo fatto tutto bene: sorpassi continui: l'effetto scia era potentissimo, non si poteva venirne fuori. Questa stagione non era iniziata bene ma ora le abbiamo dato una bella svolta e stiamo ancora migliorando in vista del prossimo anno".
LANDO NORRIS
"Credo sia stato il Gran Premio più caotico della storia. Non ci si capiva nulla. Avrei potuto indifferentemente vincere oppure chiudere ultimo. Sono stato in testa per una quindicina di secondi e...ne vado fiero. Non mi aspettavo questo doppio podio per la McLaren. A differenza di altri non ho commesso errori e sono stato ripagato. Alla fine è stata una gara divertente. Complimenti a Max, non ha fatto errori".
OSCAR PIASTRI
"Dicono che tutto succede a Las Vegas e direi che oggi questo posto ha tenuto fede alla sua fama. Gara fantastica e bizzarra: ho recuperato terreno in fretta ad inizio GP. Penso di aver perso qualcosina nel doppio pit stop ma grazie ad una gara così non ne ho pagato le conseguenze. Gara pazzesca, sono molto contento di averla conclusa sul podio".