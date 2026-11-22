"Credo di non aver mai fatto una gara così, non in Formula Uno almeno. Direi surreale... È andato tutto bene fin dall'inizio: abbiamo azzeccato subito la tattica in termini di utilizzo dell'energia ma poi gli altri ci sono venuti dietro e le cose si sono un po' complicate. Abbiamo fatto tutto bene: sorpassi continui: l'effetto scia era potentissimo, non si poteva venirne fuori. Questa stagione non era iniziata bene ma ora le abbiamo dato una bella svolta e stiamo ancora migliorando in vista del prossimo anno".