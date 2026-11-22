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Allegri vince alla sua maniera. Ma è un "corto muso" che regala comunque prospettive anche in chiave europeadi Matteo Dotto
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Martedì a Manchester il Napoli si gioca un pezzo d'Europa. E va a sfidare una squadra in piena crisi: il pareggetto casalingo con il Fulham mette in evidenza i problemi del City del "paisà" Maresca, salernitano di Ponte Cagnano. Solo un punto conquistato nelle ultime quattro per i Citizens che però in Champions hanno sei punti di vantaggio sugli azzurri: 9 a 3.
Il risicato 1-0 sul Torino (gol di McTominay ma grandi meriti per l'assist a Lang) dà un po' di ossigeno ad Allegri in campionato. Il Napoli al Maradona era reduce da due pareggi (il pirotecnico 3-3 con la Roma e l'1-1 con la Lazio): centra la sua terza vittoria casalinga e sale a 18 punti, rimettendo il naso nella zona Europa, più o meno prestigiosa. Dai fischi all'intervallo per il parziale 0-0 ai (timidi) applausi finali per una vittoria fondamentale per il cammino in campionato. Dopo cinque partite con la porta violata (con otto gol incassati) ecco un clean sheet che mancava dal 10 ottobre, dal 3-0 al Frosinone.
In attesa dei gol di Hojlund (ne ha segnati finora solo 3 - tutti in A e nessuno in Champions - e l'ultimo a Napoli è vecchio di quasi tre mesi) la certezza è sempre rappresentata dal numero 8 scozzese. Dal suo rientro ha già segnato 6 reti: tre in campionato e tre in Champions. Le sue prodezze balistiche vanno aldilà dei numeri. In attesa di recuperare qualche infortunato e di ritrovare il miglior De Bruyne, è certo merito di Allegri l'aver azzeccato la mossa Lang per Spinazzola. L'olandese è stato bravo a trasformare i fischi in applausi e i suoi strappi sulla fascia sinistra possono essere - in simmetria con quelli di Politano sul lato opposto - una carta vincente.
Come vincente si è confermato Max quando vede il Toro: dalla panchina ha sfidato 26 volte i granata, con 19 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta, in un derby torinese del 2015 che vedeva i bianconeri ormai scudettati.