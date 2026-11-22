In attesa dei gol di Hojlund (ne ha segnati finora solo 3 - tutti in A e nessuno in Champions - e l'ultimo a Napoli è vecchio di quasi tre mesi) la certezza è sempre rappresentata dal numero 8 scozzese. Dal suo rientro ha già segnato 6 reti: tre in campionato e tre in Champions. Le sue prodezze balistiche vanno aldilà dei numeri. In attesa di recuperare qualche infortunato e di ritrovare il miglior De Bruyne, è certo merito di Allegri l'aver azzeccato la mossa Lang per Spinazzola. L'olandese è stato bravo a trasformare i fischi in applausi e i suoi strappi sulla fascia sinistra possono essere - in simmetria con quelli di Politano sul lato opposto - una carta vincente.