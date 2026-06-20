Una macchina di Lego ha raggiunto i 110 km/h

Per celebrare il debutto della nuova Koenigsegg Sadair’s Spear, sesto capitolo della celebrata dinastia Ultimate Car Concept, il Gruppo LEGO ha alzato il sipario su un progetto in scala 1:1 completamente marciante. Portata sull'iconico asfalto della cronoscalata inglese del Goodwood Festival of Speed, la replica in scala reale ha polverizzato il precedente primato di velocità per un'architettura LEGO (fermo a 50 km/h), toccando i 111 km/h.

Pezzo per pezzo

Composta da 327.906 elementi, la replica ferma l'ago della bilancia a ben 1.800 kg (di cui circa 400 kg costituiti puramente da plastica LEGO) e sono servite oltre 9.400 ore tra progettazione e assemblaggio. Gli ingegneri sono riusciti a integrare persino il sistema di apertura automatizzato servoassistito – che replica la spettacolare funzione "Ghost Mode" delle megacar reali – attivabile tramite una chiave fisica sagomata sul design originale Koenigsegg.

Velocissima

Il riflesso commerciale di questa partnership è il set LEGO Technic Hypercar Koenigsegg Sadair’s Spear (449 euro), un modello in scala 1:8 espressamente dedicato ai collezionisti adulti. Sul fronte della meccanica interna, i designer guidati da Kasper Rene Hansen si sono spinti oltre i limiti della linea Technic, inserendo il motore V8 a pistoni mobili, le iconiche sospensioni Triplex anteriori e posteriori, lo sterzo funzionante e una replica del sofisticato cambio Light Speed Transmission a 9 rapporti, completo di selettore rotante per indicare la marcia innestata.