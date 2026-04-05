Leonardo Maria del Vecchio: Re del porto di Monaco con le sue supercar

Il Principato di Monaco non è di certo nuovo ad avvistamenti di supercar, ma quello avvenuto recentemente al porto ha dell'incredibile, persino per gli standard monegaschi. Protagonista è Leonardo Maria Del Vecchio, avvistato con due dei "ferri" più esclusivi del pianeta: una Koenigsegg Jesko Attack e la nuovissima Ferrari F80.

7 milioni di euro

L'attenzione dei carspotter si è accesa immediatamente quando sul molo sono apparse due icone. La Koenigsegg Jesko, nella sua variante Attack (pensata per il massimo carico aerodinamico), è un mostro svedese da 1.600 CV capace di superare i 480 km/h; l'esemplare di Del Vecchio, spesso visto con una livrea personalizzata che esalta il carbonio a vista, rappresenta l'apice dell'iper-esclusività.

La prima al mondo

Ma la vera "bomba" è stata la Ferrari F80. Si vocifera infatti che Del Vecchio abbia ricevuto una delle primissime consegne al mondo (se non la prima in assoluto per un cliente privato). Con il suo motore V6 ibrido derivato dalle corse e oltre 1.200 CV, la F80 è il nuovo punto di riferimento del Cavallino, un oggetto da oltre 3,5 milioni di euro prodotto in tiratura limitatissima. Il giovane Del Vecchio si conferma come uno dei più importanti collezionisti italiani di automobili. La sua passione spazia dalle storiche alle hypercar di ultima generazione, tutte regolarmente guidate tra Milano, Monaco e la Costa Azzurra.

