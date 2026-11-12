Serie C, selezionati 600 calciatori candidati al C Gold Award 2026

12 Nov 2026 - 11:02
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Sono stati selezionati i 600 calciatori candidati al C Gold Award 2026, il riconoscimento ideato e promosso da Affidabile.org e dedicato ai protagonisti della Serie C. Dieci giocatori per ciascuna delle 60 società coinvolte, distribuite nei tre gironi del campionato, prenderanno parte alla terza edizione del premio. Sono stati inoltre individuati i tre calciatori che accederanno direttamente alla finale nazionale attraverso la scelta della stampa sportiva specializzata. Con la definizione delle candidature, il C Gold Award 2026 si prepara all'apertura delle votazioni popolari, prevista per il 16 novembre. C Gold Award 2026: completata la selezione dei 600 candidati La selezione è stata realizzata in collaborazione con Lacasadic.com, testata giornalistica specializzata nella Serie C e partner editoriale del progetto in rappresentanza della stampa sportiva.

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