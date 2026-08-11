Maserati ha voglia di un motore V8

Maserati pensa a un grande ritorno. Non un modello nello specifico, qualcosa di meglio: il motore V8. Da sempre simbolo dell'identità stessa del marchio, ma dismesso dalle linee di viale Ciro Menotti per via delle stringenti norme sulle emissioni inquinanti. Eppure, il sogno di rivederlo in gamma non è mai del tutto tramontato. E uno spiraglio, sembra aprirsi.

Forse sì

L'indiscrezione è stata rilanciata dal magazine australiano Carsales che ha pubblicato un'intervista a Davide Danesin: capo ingegnere di Maserati. Durante la conversazione, il manager ha spiegato che le attuali piattaforme, sono perfettamente compatibili con un motore V8. Questo non significa però che ne costruiranno uno: si tratta soltanto di una possibilità e di non una conferma. Un suo ritorno - però - non può più essere escluso a priori: "Penso che il V8 potrebbe potenzialmente tornare", ha dichiarato Danesin.

Se c'è la domanda

Difficile credere a un'offerta in pianta stabile nella gamma. Gli otto cilindri sarebbero esclusiva delle versioni più ad alte prestazioni, magari prodotte in un numero limitato di unità. Le candidate più concrete per accogliere quest'eventualità, sono GranTurismo e GranCabrio, che interpreterebbero al meglio questa necessità. Anche la McPura potrebbe - magari in configurazione few off - tecnicamente ricevere questo regalo. In ogni caso, sono soltanto indiscrezioni. In attese di conferme.