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Test drive a Trieste

Maserati Grecale V6: quella che mancava

Maserati aggiorna la Grecale affinando l'impostazione stilistica, introducendo importanti novità nell'abitacolo e ampliando la gamma motori con un'inedita declinazione del propulsore V6. L'aggiornamento punta a consolidare la posizione del D-SUV modenese nel segmento dei modelli ad alte prestazioni, offrendo un'alternativa di carattere a chi cerca il coinvolgimento di guida tipico del marchio abbinato alla versatilità dell'assetto a ruote alte

24 Lug 2026 - 22:27
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