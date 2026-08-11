Orsato: "Chiamatemi allenatore degli arbitri. No a nuove regole sui rapporti con i club"

Orsato vuole mettere al centro la crescita del gruppo e portare la propria esperienza maturata in campo internazionale e nazionale. "Io non sono il designatore commissario della Can. Cerco di allenarli", ha sottolineato. Durante il raduno, ha aggiunto, si è lavorato soprattutto sulla lettura delle dinamiche di gioco, sulla personalità e sulla capacità degli arbitri di conquistare fiducia e credibilità da parte di calciatori e allenatori. "Vado a casa veramente orgoglioso dei miei ragazzi", ha detto Orsato, che ha chiesto anche maggiore equilibrio nel giudizio pubblico: "L'arbitro venga criticato dopo la partita. Prima, no".