Maserati ha una sua isola a Dubai

Ormai non è più solo una questione di automobili. Il marchio conta più del prodotto in sé ed è spesso sufficiente a giustificare invasioni di campo che con i motori (elettrici o termici che siano) hanno davvero poco a che fare. Il tutto sotto il "cappello" del lifestyle: termine che comprende dall'abbigliamento, agli accessori fino all'immobiliare. Un'isola a tema Maserati, a Dubai, è la nuova normalità.

840 residenze

Il lusso è una destinazione e l'Italia ha un patrimonio che può valorizzare in questo senso. Ferrari e Lamborghini lo fanno da anni e adesso tocca al Tridente di Modena avvicinarsi a una dimensione che fino a poco tempo fa sarebbe stata impensabile. Il complesso Maserati Island è parte del più ampio progetto The World Islands: isole artificiali costruite al largo della città emiratina. Il complesso immobiliare prevede ben 840 residenze e 9 ville con le prime unità consegnate a partire dal 2030.

Di tutti i tipi

Le case saranno disponibili in diverse configurazioni: alcune pied dans l'eau, altre immerse nella vegetazione. Dai monolocali più pratici agli appartamenti con quattro camere da letto. Il design degli interni è curato dall'architetto Carlo Colombo con elementi d'arredo della collezione Giorgetti Maserati Edition: una collaborazione tra il mobilificio di Meda e il marchio di automobili modenese. L'isola sarà provvista di numerosi servizi, tra cui un ristorante italiano, spiagge private, spa e palestre. Il collegamento con la terraferma sarà garantito da uno yacht dedicato. Le automobili, qui, non sono neanche ammesse.