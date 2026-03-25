Lewis Hamilton si presenta a un raduno a Tokyo con una Ferrari F40

Epico

Lewis si è presentato nel celebre parcheggio di Daikoku, notissimo in città per accogliere numerosi raduni e appassionati di automobili. Come si vede dalle immagini pubblicate sui social, Hamilton è circondato da fan in visibilio e da altre supercar che si erano lì recate ignare dell'arrivo del campione di Formula 1. In Giappone la cultura del tuning è molto forte e diffusa, sicuramente - però - anche i più appassionati di elaborazioni avranno apprezzato un mito senza tempo come la Ferrari F40. Soprattutto se guidata da Lewis Hamilton.