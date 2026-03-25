Lewis Hamilton si presenta a un raduno a Tokyo con una Ferrari F40
Il sette volte campione del mondo a sorpresa nel celebre parcheggio di Daikokudi Redazione Drive Up
Non esiste un pilota più glamour, mediatico e popolare di Lewis Hamilton. Il suo arrivo in Ferrari - memorabile la presentazione a Maranello - non ha fatto altro che aumentarne la notorietà. Elegante e di classe quando serve, ma anche spavaldo e modaiolo nel tempo libero: di certo sa come attirare su di sé le attenzioni. In vista del prossimo GP del Giappone, il sette volte campione del mondo si è presentato a un raduno di supercar a bordo di una Ferrari F40.
Epico
Lewis si è presentato nel celebre parcheggio di Daikoku, notissimo in città per accogliere numerosi raduni e appassionati di automobili. Come si vede dalle immagini pubblicate sui social, Hamilton è circondato da fan in visibilio e da altre supercar che si erano lì recate ignare dell'arrivo del campione di Formula 1. In Giappone la cultura del tuning è molto forte e diffusa, sicuramente - però - anche i più appassionati di elaborazioni avranno apprezzato un mito senza tempo come la Ferrari F40. Soprattutto se guidata da Lewis Hamilton.