Il ricordo

Addio a Gino Paoli, la sua Ferrari esposta al museo

Si è spento all'età di 91 anni l'autore e musicista tra i più amati dal pubblico italiano. Nella sua collezione di auto anche una 275 GTS Pininfarina acquistata nel 1965 su consiglio diretto di Enzo Ferrari, ora esposta al museo di Modena. 

di Redazione Drive Up
24 Mar 2026 - 14:54
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Si è spenta una delle voci simbolo della musica italiana. A Genova, città che lo aveva accolto e trasformato musicalmente, si è spento a 91 anni Gino Paoli, uno degli architetti più profondi della canzone d’autore italiana.

Nato a Monfalcone nel 1934, Paoli ha scritto brani in cui generazioni intere hanno imparato a riconoscersi come "Il cielo in una stanza", "Sapore di sale" e "Senza fine".

Dietro l’eleganza della parola e quel timbro di voce inconfondibile, però, viveva anche un’altra anima, meno raccontata ma altrettanto autentica: quella di un uomo affascinato dal rombo dei motori e dalle auto. Italiane soprattutto. Da un incontro a Maranello con Enzo Ferrari nacque l'idea di acquistare una 275 GTS Pininfarina oggi esposta al museo Enzo Ferrari di Modena. Una due posti con interni in pelle e finiture in legno. 

La Ferrari 275 GTS di Gino Paoli

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