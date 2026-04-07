Le Frecce Tricolori in volo sopra la Ferrari 499P

Due eccellenze italiane, Ferrari e Frecce Tricolori insieme. Alla base di Rivolto, nel secondo stormo dell'Aeronautica Militare, la casa della Pattuglia Acrobatica Nazionale, è andato in scena uno spettacolo unico. L'omaggio per i trionfi della 499P nel Mondiale Endurance: le tre 24 Ore di Le Mans consecutive e i due titoli Mondiali dello scorso anno, quello piloti con la 51 di Giovinazzi, Pier Guidi e Calado e quello costruttori. Una giornata speciale per i piloti ufficiali del Cavallino Rampante che hanno potuto volare a bordo degli MB-339. Velocità massima di oltre 900 km/h. Molto di più dei 340 toccati al volante della loro hypercar. Adrenalina allo stato puro per Giovinazzi, Pier Guidi, Fuoco e Nielsen vestiti, per una volta, in tuta azzurra. Calado, invece, ha guidato la 499P, mentre Molina ha monitorato la situazione da terra.