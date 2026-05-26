Personalità Presentata a Sergio Mattarella la nuova Ferrari Luce

A fare gli onori di casa e a illustrare al Capo dello Stato i segreti della nuova sportiva a quattro porte e cinque posti sono stati i massimi vertici dell'azienda emiliana. Al Quirinale erano infatti presenti il Presidente di Ferrari Spa, John Elkann, il Vice Presidente Piero Ferrari e l'Amministratore Delegato Benedetto Vigna. I leader del Cavallino hanno guidato il Presidente Mattarella alla scoperta di un progetto rivoluzionario, protetto da oltre 60 nuovi brevetti industriali e capace di erogare 1050 cavalli di potenza