Le auto elettriche emettono radiazioni pericolose? Cosa dice lo studio

L'ADAC ha realizzato un approfondito test su 11 vetture per scoprire se gli automobilisti sono esposti ai campi elettromagnetici

di Redazione Drive Up
01 Dic 2025 - 10:10
© Getty Images

© Getty Images

Non c'è alcun rischio per la salute se si guida un'automobile elettrica. L'Automobile Club Tedesco - ADAC - ha di recente condotto uno studio su 11 vetture a batteria di ultima generazione analizzandone a fondo i campi elettromagnetici emessi. Il risultato della ricerca è che il livello di radiazione a cui automobilista e passeggeri sono esposti è molto basso. In sostanza, non c'è alcun pericolo.
Test approfonditi
Gli ingegneri hanno inserito dieci sonde all'interno di un manichino posizionato su di un sedile collezionando i dati mentre l'automobile veniva guidata e messa in carica. L'obiettivo era quello di valutare quanto intensi fossero i campi magnetici generati in condizioni di utilizzo reale e se questi raggiungessero una soglia considerata pericolosa per la salute umana. Il team ha registrato picchi durante le accelerazioni e le frenate più intense: nulla di insolito per un'auto che si basa su circuiti ad alta tensione.
Nessun problema con la ricarica
L'unico elemento di sorpresa è il riscaldamento dei sedili. Quest'ultimo ha emesso alcune delle letture elettromagnetiche più alte. Si tratta però di una funzione disponibile su tutte le automobili, con la propulsione elettrica - nello specifico - c'entrano poco. Anche una volta collegata alla presa di ricarica, i campi magnetici emessi sono ben al di sotto delle linee guida di sicurezza. Sia in corrente alternata sia in corrente continua. Insomma, l'automobile elettrica non trasforma chi la guida in un'antenna. 

