Dati

Le auto dei boomers valgono 570 miliardi

Con il "Grande Trasferimento di Ricchezza", 12 milioni di vetture d'epoca pronte a cambiare mano

di Tommaso Marcoli
20 Mag 2026 - 08:00
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il mercato delle auto storiche e da collezione sta attraversando una fase di straordinario fermento economico, spinto da un fenomeno demografico e patrimoniale senza precedenti a livello globale. Nei prossimi 15 anni, circa 12 milioni di vetture d'epoca — per un valore complessivo stimato, secono Bloomberg, in ben 570 miliardi di dollari — sono destinate a passare ufficialmente nelle mani delle generazioni più giovani.
Ricchezza 
Questa imponente ondata di passaggi di proprietà non è un caso isolato, ma rappresenta una fetta affascinante e tangibile del cosiddetto "Great Wealth Transfer". Si tratta del colossale trasferimento di ricchezza da circa 90 mila miliardi di dollari che la generazione dei baby boomer si appresta a lasciare in eredità ai propri figli e nipoti, un travaso di asset immobiliari, finanziari e collezionistici destinato a rimodellare l'intera economia mondiale.
Nuove generazioni
L'ingresso dei Millennial e della Generazione Z in questo settore sta già modificando le dinamiche d'acquisto e l'approccio al collezionismo, ma la crescita del mercato non si esaurisce nelle sole logiche finanziarie. Al di là dell'indubbio e strabiliante valore monetario dei veicoli, molti esperti e analisti sottolineano come questo fenomeno porti con sé un profondo significato culturale e sociale. Per moltissimi collezionisti in tutto il mondo, le vetture storiche sono veri e propri catalizzatori emotivi. Il futuro del motorismo d'epoca sembra quindi essere in mani sicure.

Ti potrebbe interessare

videovideo
auto
boomer
auto d'epoca

Ultimi video

02:53
BYD apre le porte di casa in Cina, il nostro viaggio

BYD apre le porte di casa in Cina, il nostro viaggio

01:17
Hamilton e la Ferrari, un sogno che si avvera

Hamilton e la Ferrari, un sogno che si avvera

01:17
Montecarlo elettrica

Montecarlo elettrica

01:10
Vince di Giannantonio

Vince di Giannantonio

02:14
Drive uLa Macchina Nel Tempo: Spider - Del vento mi vanto

La Macchina Nel Tempo: Spider - Del vento mi vanto

02:45
Drive Up, le 3 News della settimana

Drive Up, le 3 News della settimana

01:10
Formula E di nuovo in pista

Formula E di nuovo in pista

01:21
Viaggio nel mondo Kia Care

Viaggio nel mondo Kia Care

01:21
Lotus alla Milano Design Week

Lotus alla Milano Design Week

01:34
Itala pronta a ritornare

Itala pronta a ritornare

00:59
Lola T70S, il ritorno in chiave moderna di un'auto storica degli anni '60

Lola T70S, il ritorno in chiave moderna di un'auto storica degli anni '60

02:06
Viaggio nel mondo Kia Care: innovazione, sicurezza e assistenza

Viaggio nel mondo Kia Care: innovazione, sicurezza e assistenza

01:46
Alfa Romeo si rinnova, le nuove versioni di Giulia e Stelvio Quadrifoglio Verde

Alfa Romeo si rinnova, le nuove versioni di Giulia e Stelvio Quadrifoglio Verde

02:32
Citroën Ë-C3 Urban Range, un'auto pensata per l'uso cittadino

Citroën Ë-C3 Urban Range, un'auto pensata per l'uso cittadino

02:46
Case asiatiche alla Milano Design Week, concept car innovative e mobilità di domani

Case asiatiche alla Milano Design Week, concept car innovative e mobilità di domani

02:53
BYD apre le porte di casa in Cina, il nostro viaggio

BYD apre le porte di casa in Cina, il nostro viaggio

I più visti di Drive Up

Questa Ferrari, sviluppata da Schumacher, è rimasta nascosta per 18 anni

Consegnata la prima Alfa Romeo 33 Stradale (vale 2 milioni)

Il marchio Itala ritorna in grande stile

Netflix e Youtube si potranno guardare in auto

Itala 35: il ritorno di un mito italiano

Gigi Buffon (secondo posto nel 2006)

Gigi Buffon lo ammette: "Il mio unico sfizio, una Porsche"

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:03
Spalletti, fiducia totale o addio. Conte verso l'Italia, ma le sirene da Torino possono cambiare tutto
10:59
Milan, col Cagliari è già la nuova stagione: nuova maglia, Modric e l’addio a Leao
10:52
Roland Garros, l'ultimo Slam con i giudici di linea: Parigi difende la tradizione
10:40
Motociclismo, Aprilia vince con una Tuareg Rally di serie nella tappa italiana dell’European Baja Championship
10:36
Toyota bZ4X Touring, SUV elettrico che porta l’avventura oltre l’asfalto