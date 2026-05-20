Le auto dei boomers valgono 570 miliardi

Il mercato delle auto storiche e da collezione sta attraversando una fase di straordinario fermento economico, spinto da un fenomeno demografico e patrimoniale senza precedenti a livello globale. Nei prossimi 15 anni, circa 12 milioni di vetture d'epoca — per un valore complessivo stimato, secono Bloomberg, in ben 570 miliardi di dollari — sono destinate a passare ufficialmente nelle mani delle generazioni più giovani.

Ricchezza

Questa imponente ondata di passaggi di proprietà non è un caso isolato, ma rappresenta una fetta affascinante e tangibile del cosiddetto "Great Wealth Transfer". Si tratta del colossale trasferimento di ricchezza da circa 90 mila miliardi di dollari che la generazione dei baby boomer si appresta a lasciare in eredità ai propri figli e nipoti, un travaso di asset immobiliari, finanziari e collezionistici destinato a rimodellare l'intera economia mondiale.

Nuove generazioni

L'ingresso dei Millennial e della Generazione Z in questo settore sta già modificando le dinamiche d'acquisto e l'approccio al collezionismo, ma la crescita del mercato non si esaurisce nelle sole logiche finanziarie. Al di là dell'indubbio e strabiliante valore monetario dei veicoli, molti esperti e analisti sottolineano come questo fenomeno porti con sé un profondo significato culturale e sociale. Per moltissimi collezionisti in tutto il mondo, le vetture storiche sono veri e propri catalizzatori emotivi. Il futuro del motorismo d'epoca sembra quindi essere in mani sicure.