A Roma un posto auto in centro costa 260 mila euro

Un piccolo rettangolo d'asfalto nel cuore della Capitale può valere una fortuna, superando di gran lunga le quotazioni delle abitazioni di molte province italiane. A far saltare il banco è un annuncio comparso di recente, che propone la vendita di un semplice posto auto e moto da 12 metri quadri in via di Santa Maria dell'Anima, a due passi da piazza Navona, alla cifra astronomica di 260 mila euro.

Prezzi fuori controllo

La tendenza si sta espandendo con forza anche fuori dalle mura aureliane, colpendo i quartieri della media e alta borghesia romana. Ai Parioli, in piazza Pitagora, un garage singolo da 20 metri quadri tocca ormai la soglia dei 200 mila euro, mentre in via Giulio Cesare, a Prati, la richiesta per 22 metri quadri arriva a 235 mila euro. Secondo le rilevazioni del Centro Studi di Tecnocasa, i prezzi medi dei garage e dei posti auto sono cresciuti nell'ultimo anno di oltre due punti percentuali.

Pochi posti

A infiammare questo business parallelo concorrono le trasformazioni della mobilità urbana e una strisciante emergenza sicurezza. Le politiche cittadine continuano a ridurre gli stalli di sosta su strada a favore di ciclabili e aree pedonali, a fronte di un parco auto privato che a Roma continua a espandersi al ritmo del due per cento ogni dodici mesi. Una dinamica che ha spinto molte imprese a riconvertire vecchi magazzini industriali, trasformandoli in redditizi complessi di box pronti a essere frazionati a peso d'oro.