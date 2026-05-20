Curiosità

A Roma un posto auto in centro costa 260 mila euro

L'annuncio riguarda un parcheggio nei pressi di piazza Navona

di Redazione Drive Up
20 Mag 2026 - 08:46
© Foto da web

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Un piccolo rettangolo d'asfalto nel cuore della Capitale può valere una fortuna, superando di gran lunga le quotazioni delle abitazioni di molte province italiane. A far saltare il banco è un annuncio comparso di recente, che propone la vendita di un semplice posto auto e moto da 12 metri quadri in via di Santa Maria dell'Anima, a due passi da piazza Navona, alla cifra astronomica di 260 mila euro.
Prezzi fuori controllo
La tendenza si sta espandendo con forza anche fuori dalle mura aureliane, colpendo i quartieri della media e alta borghesia romana. Ai Parioli, in piazza Pitagora, un garage singolo da 20 metri quadri tocca ormai la soglia dei 200 mila euro, mentre in via Giulio Cesare, a Prati, la richiesta per 22 metri quadri arriva a 235 mila euro. Secondo le rilevazioni del Centro Studi di Tecnocasa, i prezzi medi dei garage e dei posti auto sono cresciuti nell'ultimo anno di oltre due punti percentuali.
Pochi posti
A infiammare questo business parallelo concorrono le trasformazioni della mobilità urbana e una strisciante emergenza sicurezza. Le politiche cittadine continuano a ridurre gli stalli di sosta su strada a favore di ciclabili e aree pedonali, a fronte di un parco auto privato che a Roma continua a espandersi al ritmo del due per cento ogni dodici mesi. Una dinamica che ha spinto molte imprese a riconvertire vecchi magazzini industriali, trasformandoli in redditizi complessi di box pronti a essere frazionati a peso d'oro.

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