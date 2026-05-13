Lazio-Inter: dove parcheggiare per la finale di Coppa Italia

La Capitale si prepara a un mercoledì di fuoco con la concomitanza della finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico e i quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico. Con oltre 70.000 spettatori previsti nell'area, la viabilità subirà modifiche drastiche già dalle prime ore del pomeriggio del 13 maggio 2026. La regola d’oro per oggi è una sola: evitare di avvicinarsi ai varchi dello stadio con l’auto privata, poiché i divieti di sosta e le chiusure stradali renderanno l'area quasi del tutto pedonale.

Soluzioni alternative

Per agevolare l'afflusso, Roma Capitale e Atac hanno attivato il progetto "Road to Zero". Chiunque sia in possesso del biglietto per la finale Lazio-Inter può scaricare dal sito ufficiale di Atac il "Mobility Pass", un titolo di viaggio speciale che permette di utilizzare gratuitamente tutti i mezzi pubblici della città per l'intera giornata. Questo pass include anche la sosta gratuita nei parcheggi di scambio, una soluzione fondamentale per chi arriva da fuori o dalle zone periferiche. Le metropolitane, inoltre, resteranno eccezionalmente aperte fino all'1:30 di notte per garantire il deflusso dopo la premiazione.

Dove parcheggiare l'auto e le aree interdette

I tradizionali punti di sosta vicino allo stadio saranno off-limits: via dei Gladiatori, via dei Robilant e il lungotevere Maresciallo Diaz sono soggetti a sgombero forzato entro la mezzanotte. Per chi non può rinunciare alla macchina, la scelta più razionale ricade sui parcheggi di scambio situati lungo le linee della metropolitana, come Cipro e Valle Aurelia per la Metro A, o Saxa Rubra sulla Ferrovia Roma-Nord. Da qui, lo stadio è raggiungibile rapidamente con i bus potenziati per l'evento o con una breve corsa in metro. Altre opzioni a pagamento, ma distanti circa 20 minuti a piedi dai tornelli, si trovano nelle zone di Piazzale Clodio, Viale XVII Olimpiade e nell'area di Vigna Clara, ma è caldamente consigliato prenotare il posto tramite app dedicate per evitare di girare a vuoto nel traffico.