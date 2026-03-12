Dati

Italiani sempre fermi: passiamo una settimana l'anno nel traffico

Lo studio condotto da Autotrader mostra che il tempo medio trascorso fermi in auto è più alto della media globale

di Redazione Drive Up
12 Mar 2026 - 15:30
© Getty Images

© Getty Images

La prossima volta che sentirete qualcuno lamentarsi del troppo traffico incontrato per andare al lavoro, dovrete dargli ragione. Perché secondo uno studio di Autotrader, gli italiani passano ogni anno 8 giorni, 16 ore e 48 minuti ogni anno in coda. Rispetto alla media globale, restiamo 11 ore in più incolonnati in automobile, il che ci pone - in questa poco invidiabile classifica - in settima posizione. Quindi c'è chi fa peggio di noi. Molto peggio.
Per alcuni va bene così
Sebbene possa sembrare controintuitivo, molti automobilisti apprezzano il viaggio casa-lavoro in auto (in Sudafrica il 72% trova rilassante mettersi al volante ogni giorno), mentre soltanto il 30% degli intervistati arriva esausto sul posto di lavoro. Il Sudafrica è anche il Paese dove si passa più tempo nel traffico (10 giorni e 4 ore), seguito dall'India (10 giorni e 1 ora) e Irlanda (9 giorni 14 ore). La Spagna è il posto dove invece si perde meno tempo in assoluto: "solo" 6 giorni e 18 ore ogni anno.
I podcast i preferiti 
Il traffico è comunque una fonte di stress per l'88% degli italiani, in particolare per chi deve spostarsi quotidianamente nelle città di Roma e Milano. Tuttavia, per ingannare il tempo e per sollevare un po' il morale, l'84% degli automobilisti approfitta dell'intrattenimento di bordo ascoltando musica, podcast o audiolibri. Un altro elemento che allevierebbe lo stato d'animo è l'automobile stessa: il 61% ritiene che guidare un'auto nuova renderebbe il percorso più piacevole. Il motivo è da riscontrare in una migliore tecnologia di bordo (64%) e in consumi più bassi (44%).

