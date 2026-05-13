Palermo, presentato il progetto del nuovo stadio Renzo Barbera

Al cuore del progetto vi è l'ambizione di creare uno stadio pienamente integrato con la città e la sua comunità. Anziché operare come destinazione a sé stante, il nuovo stadio è progettato per essere aperto, accessibile e attivo durante tutto l'anno. Nuovi spazi pubblici, servizi e dotazioni rafforzeranno il rapporto tra lo stadio e il quartiere circostante, contribuendo a generare interazione sociale, attività economica e una rinnovata identità urbana.