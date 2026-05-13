Palermo, presentato il progetto del nuovo stadio Renzo Barbera
© Populous
Il Palermo FC ha presentato i progetti per la riqualificazione dello Stadio Renzo Barbera, segnando il passo successivo nell'ambizioso progetto del club annunciato a marzo, che delinea i piani per la modernizzazione dell'impianto.
Progettato da Populous, il nuovo stadio migliorerà l'esperienza dei tifosi, creerà nuove strutture per la comunità e sosterrà una più ampia rigenerazione urbana.
Concepito come struttura multifunzionale, il celebre stadio sarà in grado di ospitare partite di calcio internazionale di alto livello, incluse le competizioni UEFA, nonché grandi concerti ed eventi culturali. Fungerà da casa moderna per il Palermo FC, e anche da piattaforma per attrarre eventi nazionali e internazionali, generando valore a lungo termine per la città e per l'intera regione.
Al cuore del progetto vi è l'ambizione di creare uno stadio pienamente integrato con la città e la sua comunità. Anziché operare come destinazione a sé stante, il nuovo stadio è progettato per essere aperto, accessibile e attivo durante tutto l'anno. Nuovi spazi pubblici, servizi e dotazioni rafforzeranno il rapporto tra lo stadio e il quartiere circostante, contribuendo a generare interazione sociale, attività economica e una rinnovata identità urbana.
Il progetto del catino degli spalti porta gli spettatori più vicino al campo, con tribune completamente coperte. Nuove aree hospitality e spazi per i tifosi, accessibilità totale per ogni generazione e per tutta la famiglia, un'offerta ampliata di cibi e bevande e spazi dedicati agli eventi arricchiranno l'esperienza complessiva dei tifosi, contribuendo al contempo a elevare gli standard di comfort e sicurezza.
Per quasi un secolo, lo stadio Renzo Barbera e i suoi dintorni hanno fatto parte della memoria collettiva di Palermo. Si preserverà questa eredità, mantenendo il rapporto con il Parco della Favorita e le splendide vedute di Monte Pellegrino, introducendo al contempo elementi contemporanei che valorizzino sia l'esperienza allo stadio sia il suo legame con il paesaggio.
Il progetto è stato pensato per operare in modo efficiente e sostenibile, con sistemi fotovoltaici integrati, tecnologie a basso consumo di risorse e strategie di recupero delle acque piovane volte a ridurre l'impatto ambientale e a tendere verso una maggiore autosufficienza energetica. Lo spazio pubblico circostante promuoverà inoltre una mobilità a ridotto impatto ambientale, con soluzioni per l'accesso pedonale, ciclabile, il trasporto pubblico e i veicoli elettrici, affiancate da aree verdi e superfici permeabili.
A complemento dello stadio, ci sarà anche una nuova struttura adiacente che fungerà da sede del Palermo FC. Questo edificio ospiterà uffici, un museo e spazi dedicati a tifosi e ospiti, rafforzando ulteriormente la presenza del club e il suo legame con la città.
Silvia Prandelli, Senior Principal di Populous Italia, ha dichiarato: «Il nuovo stadio è una chiara espressione dell'ambizione del club e del suo impegno nei confronti dei tifosi e della cittadinanza palermitana. Il progetto creerà una nuova
destinazione per la città, pienamente integrata con le infrastrutture di trasporto locali, che servirà la comunità e porterà benefici alle generazioni future.»
La presentazione dei progetti segue la consegna da parte del Palermo FC della documentazione richiesta alla Regione Siciliana, confermando il continuo impegno finanziario e strategico del club nel progetto. Il club continuerà ora a collaborare con il Comune, il Governo italiano e la Regione Siciliana, ciascuno dei quali ha espresso la propria intenzione di contribuire alla riqualificazione, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche stabilite dalle autorità competenti.