L'INTERVISTA

"Alex Schwazer - La mia nuova vita": la confessione esclusiva è disponibile su Mediaset Infinity

Famiglia, sogni, record, allenamenti e la sua nuova vita in studio s'intrecciano nel prodotto originale SportMediaset

13 Mag 2026 - 10:40
© sportmediaset

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"Alex Schwazer - La mia nuova vita" è disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity. Palace Merano, un lavoro come tanti altri. Alex, un ragazzo con una storia diversa da tutti. Abbiamo passato un giorno intero al fianco di Schwazer, il marciatore che ha toccato il paradiso con un dito e poi l'inferno con entrambi i piedi, che oggi lavora come responsabile e fitness coach dello Sport & Recovery Lab presso la struttura altoatesina d'avanguardia. Questo è un racconto inedito che corre tra famiglia, figli, consapevolezze, sogni nuovi e lacrime del passato ormai sepolte, record, allenamenti e sprazzi di vita normale per un fenomeno dello sport italiano che normale non è. Dopo il primato italiano della maratona di marcia del 26 aprile scorso, Alex ci ha aperto le porte del suo studio e ne siamo usciti con questo straordinario prodotto originale SportMediaset, a cura di Fabio Manfreda.

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