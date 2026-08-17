Scenari

Land Rover valuta nuovi Defender "Made in Stellantis"

Il marchio inglese dà forma all'accordo di collaborazione stipulato con il gruppo italo-francese in maggio

di Redazione Drive Up
17 Ago 2026 - 14:58
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L'elezione di Trump a 47esimo presidente degli USA, ha avuto conseguenze dirompenti per l'industria automobilistica europea. L'intransigenza con cui il Tycoon applica dazi a tutto ciò che non è prodotto sul suolo americano, destabilizza i progetti di espansione e - soprattutto - comprime i ricavi di numerosi marchi. JLR, per contrastare questa logica, farà sistema con Stellantis.
Insieme
Investire nella costruzione di un nuovo stabilimento sarebbe un rischio enorme. Soprattutto in questo momento: oltre ai dazi americani, le tensioni globali espongono chiunque a uno shock. La soluzione sottoforma di collaborazione, limita i pericoli garantendo comunque un accesso privilegiato - inteso senza tariffe - a un mercato strategico. L'intesa tra JLR e Stellantis permetterà al marchio inglese di sviluppare una linea a marchio Defender appositamente per gli USA.
Disponibili
Stellantis ha una presenza solida e affermata tra i SUV e i fuoristrada. Condividere tali competenze, con un marchio storicamente affermato, è un'opportunità per proporre sul mercato americano una linea di prodotto affine al gusto dei ricchi - ma "difficili" - clienti. Il gruppo italo-francese sta riconvertendo la fabbrica Belvidere, in Illinois, per nuovi modelli Jeep. Questo tipo di infrastruttura potrebbe accogliere una linea dedicata a JLR. Vedremo nei prossimi mesi se l'intesa si farà, con l'arrivo dei Defender "Made in Stellantis".

Ti potrebbe interessare

videovideo
land rover
defender
stellantis

Ultimi video

01:32
Renault al Viva!Festival di Locorotondo

Renault al Viva!Festival di Locorotondo

01:27
Formula E, il bilancio

Formula E, il bilancio

26:05
Puntata Summer Edition del 15 agosto #DriveUp

Puntata Summer Edition del 15 agosto #DriveUp

04:22
Denza Z9GT, un mix di lusso e prestazioni

Denza Z9GT, un mix di lusso e prestazioni

01:27
Lamborghini LM002, un fuoristrada fuori dal comune

Lamborghini LM002, un fuoristrada fuori dal comune

01:43
Dodge Day 2026, tante novità e uno sguardo al passato

Dodge Day 2026, tante novità e uno sguardo al passato

01:51
Maserati Project GT4, a Goodwood la nuova vettura del reparto corse del Tridente

Maserati Project GT4, a Goodwood la nuova vettura del reparto corse del Tridente

02:12
Renault Symbioz, nuovo motore per emissioni ridotte e costi contenuti

Renault Symbioz, nuovo motore per emissioni ridotte e costi contenuti

02:44
Jeep Avenger si rinnova, tanti aggiornamenti interni e motorizzazioni

Jeep Avenger si rinnova, tanti aggiornamenti interni e motorizzazioni

15:07
La puntata del 13 agosto #DriveUp

La puntata del 13 agosto #DriveUp

01:32
Formula E, nel weekend doppio appuntamento

Formula E, nel weekend doppio appuntamento

04:03
Lotus Emira Turbo SE

Lotus Emira Turbo SE

01:49
Nuova Maserati Grecale

Nuova Maserati Grecale

01:33
Formula E a Londra

Formula E a Londra

02:05
La storia di Panda - Vita di coppia

La storia di Panda - Vita di coppia

01:32
Renault al Viva!Festival di Locorotondo

Renault al Viva!Festival di Locorotondo

I più visti di Drive Up

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Ferrari CZ26: il nuovo capolavoro di Maranello

La Cina si è comprata l'Europa

BYD apre le porte di casa in Cina, il nostro viaggio

BYD apre le porte di casa in Cina, il nostro viaggio

Lamborghini Revuelto SV: oltre ogni limite

Ferrari, come te non c'è nessuno: la CZ26 è un capolavoro

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:17
Sarri "non lo conosceva" ma Kristensen ha "scelto l'Atalanta per lui"
16:17
È scomparso Alex Fiorio: corse con la Lancia nel Mondiale Rally
16:13
Milan, botto sul mercato: il regalo per Amorim è Diego Moreira, tutto sul nuovo attaccante rossonero
16:04
Roma, nuovi sondaggi per Malick Fofana del Lione
Sinner Us Open 2025
15:53
Sinner, ultimi controlli al J Medical: US Open ancora in bilico