Land Rover valuta nuovi Defender "Made in Stellantis"

L'elezione di Trump a 47esimo presidente degli USA, ha avuto conseguenze dirompenti per l'industria automobilistica europea. L'intransigenza con cui il Tycoon applica dazi a tutto ciò che non è prodotto sul suolo americano, destabilizza i progetti di espansione e - soprattutto - comprime i ricavi di numerosi marchi. JLR, per contrastare questa logica, farà sistema con Stellantis.

Insieme

Investire nella costruzione di un nuovo stabilimento sarebbe un rischio enorme. Soprattutto in questo momento: oltre ai dazi americani, le tensioni globali espongono chiunque a uno shock. La soluzione sottoforma di collaborazione, limita i pericoli garantendo comunque un accesso privilegiato - inteso senza tariffe - a un mercato strategico. L'intesa tra JLR e Stellantis permetterà al marchio inglese di sviluppare una linea a marchio Defender appositamente per gli USA.

Disponibili

Stellantis ha una presenza solida e affermata tra i SUV e i fuoristrada. Condividere tali competenze, con un marchio storicamente affermato, è un'opportunità per proporre sul mercato americano una linea di prodotto affine al gusto dei ricchi - ma "difficili" - clienti. Il gruppo italo-francese sta riconvertendo la fabbrica Belvidere, in Illinois, per nuovi modelli Jeep. Questo tipo di infrastruttura potrebbe accogliere una linea dedicata a JLR. Vedremo nei prossimi mesi se l'intesa si farà, con l'arrivo dei Defender "Made in Stellantis".