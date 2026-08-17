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La Defender Dakar diventa un modello di serie

Sviluppata sulla base della vettura che ha vinto il rally più duro del mondo, ha un motore V8 da 635 CV

di Redazione Drive Up
17 Ago 2026 - 12:01
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© Ufficio Stampa

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La vittoria al Rally Dakar 2026 ha messo in luce il ritorno del programma sportivo di Land Rover. Un successo di categoria conquistato grazie alla nuova Defender: allestita su misura per le sfide nel deserto. Dopo le insidiose sabbie e dune, la Defender Dakar è pronta ad affrontare l'asfalto e il traffico delle città.
Super
Il marchio inglese non intende iscriversi a una nuova competizione, ma portare il suo veicolo più performante in concessionaria. Durante la Monterey Car Week, Land Rover ha annunciato che metterà in produzione un numero limitato di esemplari identici al modello che ha vinto la Dakar. La base di partenza sarà offerta dalla OCTA: una versione ideata per affrontare gli scenari più severi. Sotto il cofano, il motore 4.4 litri V8 - di origine BMW - sarà libero di esprimere 635 CV e 750 Nm di coppia massima.
Cuore racing
Le modifiche tecniche, rispetto alla Defender "di serie", coinvolgono soprattutto la ciclistica. Le sospensioni pneumatiche sono sostituite da molle elicoidali abbinate ad ammortizzatori Bilstein Advanced Dampers. L'assetto è stato modificato per migliorarne l'escursione e gli pneumatici sono Advanced All-Terrain da 35" montati su cerchi 20". L'abitacolo è un 2+2 con sedili racing all'anteriore, sviluppati su misura per il modello. Land Rover comunicherà ulteriori dettagli durante la Dakar 2027, prezzo incluso.

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