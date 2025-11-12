Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Tecnologie

L'intelligenza artificiale arriva su Waze (e aiuta a evitare il traffico)

Grazie a Gemini, l'IA di Google, il sistema di navigazione tra i più diffusi al mondo sarà più preciso e prometterà agli automobilisti suggerimenti efficaci per evitare situazioni di traffico

di Redazione Drive Up
12 Nov 2025 - 09:54
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L'intelligenza artificiale sta affermandosi in ogni spazio della vita quotidiana con sempre maggiore velocità. Tocca a Waze, nota applicazione GPS e diretta rivale di Maps con cui comunque condivide la proprietà: Google. Proprio BigG, dopo il periodo di sperimentazione, introdurrà la funzione "Segnalazione Conversazionale". Gli automobilisti potranno segnalare incidenti, ingorghi e posti di blocco senza distogliere lo sguardo dalla strada perché sarà sufficiente parlare affinché Waze accolga la segnalazione e si occupi di condividerla con gli altri utenti della strada.
Ti aiuta lui
Ma se durante la "conversazione" le informazioni fornite sono troppo vaghe o poco precise, Waze si preoccuperà di rivolgere domande specifiche all'automobilista di modo che possa meglio comprendere le criticità e agire di conseguenza. Questo dovrebbe garantire informazioni migliori per tutti gli altri utenti della strada, migliorando non solo la qualità del servizio ma anche della guida stessa suggerendo il percorso migliore basato su un calcolo - in teoria - molto più preciso. La comprensione del linguaggio non dovrebbe essere limitata a semplici comandi predefiniti ma il supporto di Gemini (l'IA generativa di Google) garantirebbe una conversazione pressoché identica a quella che si avrebbe con un essere umano.
Quando in Italia
L'integrazione con l'intelligenza artificiale è al momento disponibile, sotto forma di Beta estesa, in USA e nel Regno Unito. Come spesso accade, i primi utenti a giovare delle più recenti tecnologie digitali sono i native english speakersPer il resto d'Europa, non ci sono ancora date certe d'implementazione ma il suo arrivo è confermato già nei prossimi mesi. Si tratta solo di adeguare le funzioni ai vari quadri normativi (si pensi ad esempio alla segnaletica degli autovelox in Italia). In ogni caso, l'intelligenza artificiale a breve diventerà anche l'assistente personale di milioni di automobilisti.

Ti potrebbe interessare

waze
gps
navigatore
navigatore satellitare
google
gemini
intelligenza artificiale
ia
ai
auto

Ultimi video

02:13
Pura libidine in pista, la regina Toyota GR Yaris

Pura libidine in pista, la regina Toyota GR Yaris

00:59
SAPEVATE CHE

50 anni di Volkswagen Polo, si festeggia driftando

05:36
Video elkann

John Elkann: "i piloti pensino a guidare meglio"

01:29
FERRARI TRIONFO MONDIALE SRV

Ferrari, è trionfo mondiale dopo 53 anni

25:47
Puntata dell'8 novembre #DriveUp

Puntata dell'8 novembre #DriveUp

04:15
EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

02:26
Gare da Film: Fast and Furious

Gare da Film: Fast and Furious

03:33
Audi Q3 e-hybrid

Audi Q3 e-hybrid

03:00
I Signori dell'Auto: Maurice Wilks

I Signori dell'Auto: Maurice Wilks

03:50
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

03:07
EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

Ringo's Garage: EICMA, la mostra Desert Queens delle Dakar

03:44
Geely EX5

Geely EX5

04:06
EICMA, That's Amore per le due ruote

EICMA, That's Amore per le due ruote

02:10
Elettrico senza spina, l'e-POWER di Nissan

Elettrico senza spina, l'e-POWER di Nissan

02:11
Pussy Wagon, la Chevrolet di "Kill Bill" e non solo

Pussy Wagon, la Chevrolet di "Kill Bill" e non solo

02:13
Pura libidine in pista, la regina Toyota GR Yaris

Pura libidine in pista, la regina Toyota GR Yaris

I più visti di Drive Up

Questa Tesla Model 3 ha due letti, un frigo e tutto il necessario per vivere

FERRARI TRIONFO MONDIALE SRV

Ferrari, è trionfo mondiale dopo 53 anni

Cristiano Ronaldo ha più di 40 auto ma non ne guida neanche una

Da Hypermotard V2 alla Panigale dedicata a Bagnaia e Marquez, un pieno di Ducati a Eicma

Ferrari, così è troppo bello. Piloti e costruttori: il mondiale WEC è tuo!

Tutte le auto di Jannik Sinner

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:42
Mezzaroma: "Da Governo investimenti importanti su impiantistica"
11:40
La vedova di Borgonovo diffida i tifosi del Como: stop all’uso del suo nome
11:38
Saldi di fine stagione a Valencia: tutti i duelli dell'ultimo GP dell'anno
11:33
Nba, rivoluzione All Star Game: sarà Usa vs Resto del mondo
11:30
Juve, per la porta spunta Maignan