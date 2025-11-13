Roma, il primo obiettivo è Zirkzee

La Roma in cerca di gol. Gasperini e i direttori giallorossi si godono la sosta in testa alla classifica ma i pensieri sono già rivolti al mercato di gennaio per intervenire sui problemi emersi in questi primi mesi di stagione: uno su tutti, le pochi reti segnate. Un discorso che coinvolge tutta la rosa ma che, per forza di cose, riguarda da vicino gli attaccanti: Ferguson, Dovbyk ma anche Dybala impiegato da falso 9 hanno per ora deluso. Per questo l'obiettivo di Massara per il mercato di riparazione è quello di portare un attaccante nella Capitale: il nome in pole è quello di Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese ex Bologna non sta trovando spazio allo United e potrebbe partire (anche in prestito) a gennaio per non perdere il Mondiale.