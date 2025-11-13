Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Atp Finals, Zverev: "Sinner non ingiocabile, match più equilibrato di quanto dica lo score"

13 Nov 2025 - 11:22
© Getty Images

© Getty Images

 "Oggi la differenza più grande penso sia stata il modo in cui ha servito sulle palle break. Io ne ho avute più di lui. Mi sentivo molto bene da fondocampo, in realtà quasi meglio che a Vienna. Lui ha avuto due occasioni per farmi il break e le ha sfruttate entrambe. Io ne ho avute molte e non ne ho sfruttata nessuna". Così Alexander Zverev in conferenza stampa commentando la sconfitta incassata contro Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino. "Il punteggio è stato di 6-4, 6-3, ma a mio modesto parere ho avuto la sensazione che la partita sia stata più equilibrata di quanto dica il punteggio".

Ultimi video

01:34
DICH MUSETTI POST FRITZ DICH

Musetti: "Emozionante esser qui. Speravamo in una vittoria"

01:24
MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

00:59
DICH SINNER POST ZVEREV ATP FINALS DICH

Sinner: "Per me stagione pazzesca. Numero 1? Sono contento dove sono"

01:54
DICH PELLEGRINI GIUNTA PER SITO DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: "Essere genitori è molto più complicato di un'Olimpiade"

03:25
DICH MALAGO' PREMIO LIEDHOLM DICH

Malagò: "Olimpiade? Le cose stanno andando molto bene"

01:30
DICH DINO MENEGHIN PREMIO LIEDHOLM DICH

A Meneghin il premio Liedholm: "Onorato del premio. Oggi troppa tensione nello sport"

01:32
I giusti nello sport

I giusti nello sport

02:33
DICH OTO VOLANDRI VERSO LA DAVIS DICH

Volandri: "Musetti in Davis? Valuteremo insieme"

01:13
Italia verso la Davis

Italia verso la Davis: "Grande fiducia"

01:38
DICH MUSETTI POST DE MINAUR DICH

Musetti: "Vittoria dedicata a mio figlio che sta per nascere"

01:25
taf

The Art of Fighting: notte da record sul ring di Milano

01:51
ATHLETICON GEREVINI DICH

Gerevini: "Athleticon serve anche a far conoscere i campioni ai più piccoli"

02:45
ATHLETICON PALMISANO DICH

Palmisano: "Contenta che i giovanissimi ci possano conoscere anche grazie al fumetto"

02:34
ATHLETICON OSAKUE DICH

Osakue: "Essere d'esempio per le nuove generazioni fa venire i brividi"

01:56
ATHLETICON FABBRI DICH

Fabbri: "Il fumettista mi ha disegnato anche più bello!"

01:34
DICH MUSETTI POST FRITZ DICH

Musetti: "Emozionante esser qui. Speravamo in una vittoria"

I più visti di Altri Sport

DICH OTO VOLANDRI VERSO LA DAVIS DICH

Volandri: "Musetti in Davis? Valuteremo insieme"

DICH MUSETTI POST DE MINAUR DICH

Musetti: "Vittoria dedicata a mio figlio che sta per nascere"

DICH SINNER POST ZVEREV ATP FINALS DICH

Sinner: "Per me stagione pazzesca. Numero 1? Sono contento dove sono"

MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

DICH ELKANN SU FERRARI DICH

Elkann: "I piloti non pensino a loro ma alla Ferrari"

Italia verso la Davis

Italia verso la Davis: "Grande fiducia"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:22
Atp Finals, Zverev: "Sinner non ingiocabile, match più equilibrato di quanto dica lo score"
11:16
Milano-Cortina, l'idea di Malagò: "Vorrei Ancelotti tedoforo"
10:30
Ghiaccio, al via coppa di speed-skating: 17 azzurri a Salt Lake
09:57
Nba: Oklahoma a valanga sui Lakers, Pistons superano i Bulls
23:53
Basket, Eurolega: EA7 Milano-Asvel Villeurbanne 80-72