Atp Finals, Zverev: "Sinner non ingiocabile, match più equilibrato di quanto dica lo score"

"Oggi la differenza più grande penso sia stata il modo in cui ha servito sulle palle break. Io ne ho avute più di lui. Mi sentivo molto bene da fondocampo, in realtà quasi meglio che a Vienna. Lui ha avuto due occasioni per farmi il break e le ha sfruttate entrambe. Io ne ho avute molte e non ne ho sfruttata nessuna". Così Alexander Zverev in conferenza stampa commentando la sconfitta incassata contro Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino. "Il punteggio è stato di 6-4, 6-3, ma a mio modesto parere ho avuto la sensazione che la partita sia stata più equilibrata di quanto dica il punteggio".