La Volkswagen Golf full hybrid è realtà

Per anni Volkswagen ha puntato con decisione sul binomio mild hybrid e plug-in, ma il 2026 segnerà una svolta storica per la casa di Wolfsburg. Entro la fine dell'anno debutterà infatti il primo powertrain full hybrid del marchio, destinato a equipaggiare i due pilastri della gamma: la Golf e la nuova generazione della T-Roc.

Nuova era

Il cuore tecnologico di questo sistema è il collaudato motore termico 1.5 TSI turbobenzina, abbinato a un modulo ibrido compatto che integra motore di trazione, generatore ed elettronica di controllo. Il powertrain sarà offerto in due step di potenza, 136 e 170 CV, con una coppia massima di 306 Nm. Ad alimentare la componente elettrica pensa una batteria agli ioni di litio da 1,6 kWh posizionata sotto il pianale posteriore, una scelta che permette di non sacrificare eccessivamente lo spazio di carico.

Efficiente

Il software di gestione automatica coordina tre modalità di funzionamento che ottimizzano l'interazione tra i motori. Alle basse andature l'auto si muove in solo elettrico, mentre nella modalità in serie il propulsore TSI funge esclusivamente da generatore per alimentare l'unità elettrica. Superati i 60 km/h subentra la modalità in parallelo, dove il motore a benzina diventa il protagonista supportato dall'elettrico nei momenti di massimo carico.