Milioni di dollari per una targa

Per quanto possa sembrare assurdo, nello stato di New York - USA - è stata messa in vendita una Volvo V70 con l'unica targa autorizzata che recita la scritta "NEWYORK". Il prezzo? 20 milioni di dollari. Ovviamente, il valore intrinseco dell'automobile è di poche decine di migliaia di dollari, il prezzo è tutto della targa. La V70, dunque, funge soltanto da "cornice" del preziosissimo rettangolo di alluminio. D'altronde, in tutto il mondo non ne esiste - e neppure ne esisterà - un'altra.

Un mercato parallelo

Esiste però un vero e proprio mercato parallelo delle targhe automobilistiche. Gli Emirati Arabi Uniti sono il luogo di riferimento per questo tipo di transazioni. La passione per i numeri e - soprattutto- la scaramanzia attorno a essi ha generato una corsa al rialzo per poter personalizzare la propria automobile. La targa "P7" è stata battuta all'asta per 13,4 milioni di dollari (il 7 è considerato magico) mentre la "P1" è stata acquistata per 13 milioni di dollari da Saeed Abdul Ghaffar Khouri. Ad Abu Dhabi e Dubai le targhe con una sola cifra sono riservate alla famiglia Reale o a VIP ultra-selezionati. L'impatto sull'opinione pubblica, dunque, è enorme.

Hong-Kong primeggia

L'interesse per le targhe personalizzate non ha confini geografici precisi. Hong-Kong è - insieme agli Emirati Arabi - il secondo mercato in questo senso. Nel 2021 la targa "W" è stata venduta per 3 milioni di euro, la lettera "R" per 2,9 milioni di euro e anche la "V" (che ricorda la Vittoria) ha superato i 2 milioni. In Inghilterra, Afzal Kahn ha comprato nel 2003 la targa "F1" per 500 mila Sterline. Sembra abbia ricevuto offerte fino a 15 milioni di Sterline, tutte rifiutate. Buon per lui che può permettersi di dire di no.