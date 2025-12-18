Logo SportMediaset

Curiosità

La targa "NEWYORK" che vale 20 milioni di dollari (e gli altri record)

Per quanto possa sembrare bizzarro, esiste un mercato parallelo delle targhe automobilistiche il cui valore è spropositato

di Tommaso Marcoli
18 Dic 2025 - 09:34
Per noi - e per la maggior parte degli europei - la targa non è altro che una sequenza di lettere e numeri che identificano il veicolo e il suo proprietario. Non c'è nulla di estetico o di personale: sono un archivio consultabile dalle forze dell'ordine per risalire all'intestatario in caso di violazioni del codice della strada o altre necessità di legge. Eppure, in alcuni Paesi possedere e mostrare una certa targa significa comunicare uno status, un'appartenenza. E c'è chi è disposto a spendere milioni.

Le targhe più costose del mondo

Milioni di dollari per una targa
Per quanto possa sembrare assurdo, nello stato di New York - USA - è stata messa in vendita una Volvo V70 con l'unica targa autorizzata che recita la scritta "NEWYORK". Il prezzo? 20 milioni di dollari. Ovviamente, il valore intrinseco dell'automobile è di poche decine di migliaia di dollari, il prezzo è tutto della targa. La V70, dunque, funge soltanto da "cornice" del preziosissimo rettangolo di alluminio. D'altronde, in tutto il mondo non ne esiste - e neppure ne esisterà - un'altra.
Un mercato parallelo
Esiste però un vero e proprio mercato parallelo delle targhe automobilistiche. Gli Emirati Arabi Uniti sono il luogo di riferimento per questo tipo di transazioni. La passione per i numeri e - soprattutto- la scaramanzia attorno a essi ha generato una corsa al rialzo per poter personalizzare la propria automobile. La targa "P7" è stata battuta all'asta per 13,4 milioni di dollari (il 7 è considerato magico) mentre la "P1" è stata acquistata per 13 milioni di dollari da Saeed Abdul Ghaffar Khouri. Ad Abu Dhabi e Dubai le targhe con una sola cifra sono riservate alla famiglia Reale o a VIP ultra-selezionati. L'impatto sull'opinione pubblica, dunque, è enorme.
Hong-Kong primeggia
L'interesse per le targhe personalizzate non ha confini geografici precisi. Hong-Kong è - insieme agli Emirati Arabi - il secondo mercato in questo senso. Nel 2021 la targa "W" è stata venduta per 3 milioni di euro, la lettera "R" per 2,9 milioni di euro e anche la "V" (che ricorda la Vittoria) ha superato i 2 milioni. In Inghilterra, Afzal Kahn ha comprato nel 2003 la targa "F1" per 500 mila Sterline. Sembra abbia ricevuto offerte fino a 15 milioni di Sterline, tutte rifiutate. Buon per lui che può permettersi di dire di no.

