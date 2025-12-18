Da Sinner a... Mkhitaryan: "ingiocabile" fa ora parte della lingua italiana

Il termine, però, ha avuto grande popolarità anche nel panorama calcistico ma per motivi molto diversi. Tutti ricorderanno la famosa frase pronunciata da Henrikh Mkhitaryan dopo un Inter-Monaco di Champions League lo scorso gennaio. Rispondendo a una domanda sulla possibilità di incontrare una tra Milan e Juventus agli ottavi, il centrocampista nerazzurro aveva dichiarato: "Secondo me non ci deve interessare tanto, siamo l'Inter e se giochiamo al nostro gioco siamo ingiocabili".